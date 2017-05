Ein Toter und drei Verletzte bei Helikopterunfall

Am Samstag gegen 11 Uhr kippte ein Helikopter bei der Landung am Petersgrat um. Wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilt, ist der Pilot bei dem Unfall ums Leben gekommen. Die fünf Passagiere wurden mit einem anderen Helikopter ausgeflogen, drei von ihnen wurden leicht verletzt. Sie konnten das Spital aber alle noch am gleichen Tag wieder verlassen.

Die formelle Identifikation des verstorbenen Mannes steht noch aus. Wie es genau zu dem Unfall hatte kommen können, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (mb/pkb)