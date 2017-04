Ein klares Bekenntnis zu Lenk-Simmental

Die Hauptversammlung von Erlenbach Tourismus vom Donnerstagabend im Restaurant Linde warf keine hohen Wellen. Nur gerade 7 der 83 Mitglieder, und vorwiegend solche mit Vorstandsfunktion, zeigten Interesse am touristischen Vereinsgeschehen.

Dafür würdigten Gäste wie Albert Kruker, Direktor der Lenk Simmental Tourismus (LST) AG, und Delegationen benachbarter Tourismusorganisationen die Arbeit von Präsidentin Vreni Bühler und ihrer Vorderleute. In ihrem Jahresbericht liess Präsidentin Bühler das bewegte Erlenbacher Tourismusjahr kurz Revue passieren.

Zur neuen Destinationsbildung TALK meinte sie: «Am Vertrag von Erlenbach Tourismus zu LST AG ändert sich vorläufig nichts. Nun warten wir gespannt, wie die Entwicklung an der Lenk weitergeht.» Aus Kostengründen ist die Anbindung an eine andere Tourismusorganisation keine Alternative. Erlenbach befürchtet, dass kleinere Orte in einem so grossen touristischen Gebilde untergehen.

Traktandum gestrichen

Wegen Ungewissheit wurde der Punkt «TALK mit Erlenbach» kurzfristig aus der Tagesordnung gestrichen. Was für Aussenstehende mit der TALK-Ablehnung überraschend kam, hatte sich an der Lenk bereits im Vorfeld abgezeichnet.

Im Anschluss an die Geschäfte informierte Direktor Albert Kruker von LST AG umfassend zu Punkten, die bei Lenk Tourismus Ende März zum negativen Entscheid führten und auch im Verwaltungsrat der LST personelle Veränderungen zur Folge hatten.

Zum einen wurde die zentrale Verwaltung von TALK ins Feld geführt. Dann waren es die Mehrkosten, die letztlich beim Marketing und beim Produkt fehlen sollten. Dazu kommen Ängste, dass in der Grossdestination die Marke Simmental verschwinden wird.

Sowohl mit dem Kanton wie auch mit den Regionen Adelboden-Kandersteg und mit Gstaad-Saanenland (GST) wurden bereits Gespräche geführt. Direktor Kruker: «Eine Destination ohne geografische Grenzen ist durchaus vorstellbar, so auch für einzelne Angebote eine Kooperation mit GST. Dem Tourismus stehen schwierigere Zeiten bevor, daher ist eine breitere Zusammenarbeit dringend nötig.»

Rechnung rot

Doris Baumann, neu im Kassieramt, musste für das Rechnungsjahr 2016 einen Verlust von 2700 Franken ausweisen. Die 19 200 Franken Einnahmen vermochten die Ausgaben von 21 890 Franken nicht vollends zu decken. Wenn nicht alle Stricke reissen ist für das laufende Jahr ein Gewinn von 1820 Franken budgetiert. Die Mitgliederbeiträge bleiben wie im Vorjahr. Für eine weitere Amtsdauer wurde Sekretär Michael Künzi bestätigt. (Berner Oberländer)