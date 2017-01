Ein weiteres touristisches Standbein für das Kandertal

Markus und Andrea Zurbrügg, die Geschäftsleiter der Alpine Center Kandersteg GmbH, haben per 20. Dezember ihr Portfolio um ein weiteres Angebot erweitert. In den unteren Räumen des Verkaufsgeschäftes an der Bahnhofstrasse wurde – auch mithilfe vieler Eigenleistungen – in einer Bauzeit von einem Jahr eine Kletterhalle mit einer Kletterfläche von 400 Quadratmetern und einer Höhe von 12 Metern erstellt. Für die beiden Geschäftsleiter stellt die Halle ein weiteres Standbein dafür dar, den immer stärker werdenden Einbussen im Sportartikelverkauf entgegenzuwirken.

Einbussen wegen Internet

Für Zurbrüggs steckt das Problem im immer stärker werdenden Onlinehandel. «Für uns sind die eigenen Lieferanten zur stärksten Konkurrenz geworden», bemängeln sie, «und unsere ehemalige Kundschaft kann online teils günstiger Ware beziehen als wir im Einkauf für uns im Shop.» Mit diesem neuen Standbein ziehe man vor allem junge Leute wie die Boy Scouts an, obwohl die Altersbreite der Kletterer sehr gross sei.

«Wir haben uns nicht auf das Bouldern spezialisiert, weil bei uns die Infrastruktur dazu fehlt», sagt der Betriebsleiter. Die Konkurrenz in Frutigen und Adelboden liege sehr nah.

«Was für uns wichtig war, ist dagegen die Arbeit mit dem Seil, was Kraft und Ausdauer verlangt.» Es habe sich von Beginn an abgezeichnet, dass dieses Angebot Anklang finden werde, und die Anlage sei entsprechend jeden Tag benutzt worden.

Touristische Philosophie

Doris Wandfluh, die Geschäftsführerin von Kandersteg Tourismus, zeigt sich vom Projekt angetan. «Kandersteg und Kandertal Tourismus haben das neue Angebot finanziell unterstützt, weil das Klettern gut in unsere touristische Philosophie passt.» Dies sei ausserdem eine weitere Möglichkeit, Gäste und Einheimische bei ungünstiger Witterung in eine Halle zu locken. Wandfluh: «Zusammen mit dem Klettersteig Allmenalp und dem Downhill-Trail Sunnbüel gibt die Kletterhalle weitere Möglichkeiten für sportlich aktive Leute, Kandersteg als Ziel für ihren Ausflug zu wählen.»

Laufende Erweiterung

Wichtig für Markus Zurbrügg ist, dass am Projekt laufend weitergearbeitet wird. «Heute bestehen 21 Kletterrouten, geplant sind mindestens deren 35.» Für ihn sei aber vorläufig wichtig, dass zuerst die Halle fertiggestellt werde, danach könne über die Realisierung von weiteren Angeboten nachgedacht werden.

(Berner Oberländer)