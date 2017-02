«Eine Bereicherungfür das Pfarrteam»

«Im Vorstellungsgespräch mit Hans Tontsch zeigte er, dass er gut reden, gut zuhören kann und bereit ist, weiterzufragen. Das hat uns gefallen, er bereichert unser Pfarrteam», sagte Pfarrer Martin Gauch am Sonntag. Zur offiziellen Amtseinsetzung von Pfarrer Hans Tontsch (56) waren etwa 130 Personen in der Kirche Brienz versammelt, darunter auch Vertreter benachbarter Kirch- und politischer Gemeinden. Heidi Rohr und Hans Huggler von der reformierten Kirchgemeinde Brienz hiessen Tontsch herzlich willkommen.

Die Predigt von Amtspfarrer Arnold Wildi baute auf dem Taufspruch von Hans Tontsch auf: «Ich lasse dich Gott nicht los, bevor du mich segnest», nach der Geschichte des Jakob im Alten Testament. Dieser Segen Gottes solle auch Hans Tontsch auf seinem Weg begleiten. «Als Diener am göttlichen Wort» setzte Wildi im Auftrag des Synodalrats der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn Hans Tontsch in den bernischen Kirchendienst ein. «Als Kirchgemeinde sind wir Glieder, die miteinander verknüpft sind, der unsichtbare Geist Gottes verbindet uns», sagte Tontsch in seiner Ansprache an die Gläubigen. Der Anlass klang mit einem Apéro riche bei der Fronscheune aus.

Spurwechsel ins geistliche Leben

«Er liebte Gott und die Menschen», das solle einmal auf seinem Grabstein stehen, so der neue Pfarrer zu seiner Lebensphilosophie. Hans Tontsch wanderte 1983 aus Rumänien in die Schweiz ein und wurde in Basel eingebürgert. Der gelernte Maschinenschlosser jobbte auch als Tellerwäscher, Elektriker, Sanitärinstallateur und Strassenbauer; er hat zwei erwachsene Kinder und lebte bis letzten Oktober in Biel-Benken, Kanton Basel-Landschaft.

Der Spurwechsel ins geistliche Leben kam an einem Wendepunkt, als Hans Tontsch ernsthaft zweifelte, ob es Gott wirklich gibt, und dann «ein göttliches Wunder» erlebte.

(Berner Zeitung)