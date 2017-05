Eine Holzstatue zu Ehren Polo Hofers

Lange war es still um den Mundartrockpionier (72). Polo Hofer leidet an Lungenkrebs. Zurzeit gehe es ihm gut, erzählt er in seiner Wohnung in Oberhofen. Morgen Dienstag wird ihm zu Ehren eine Holzskulptur eingeweiht. Da will er dabei sein. Mehr...

Interview: Maria Künzli 15.05.2017