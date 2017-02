Eine Pfarrerin mit landschaftlichem Privileg

Im vergangenen Herbst hatte Pfarrer Fritz Ehrensperger in Lauenen seinen verdienten Ruhestand angetreten. Elf Bewerbungen gingen ein für die Stelle mit 70 Prozent eines Vollamtes. Pfarrerin Kornelia Fritz erhielt die Zusage und konnte ihr Amt Anfang Jahr antreten. «Ich kannte Lauenen nur von der Durch­reise, wenn ich den idyllischen Lauenensee aufsuchte», sagt die erfahrene Pfarrerin.

Kornelia Fritz ist in Münsingen aufgewachsen und absolvierte nach einigen Jahren Dienst als Pflegefachfrau eine Ausbildung zur Katechetin. «In dieser Zeit wuchs in mir der Wunsch, Pfarrerin zu werden. Ich musste die Matura nachholen und studierte anschliessend in Bern Theologie.» Bisher sei sie noch nie in einem Einzelpfarramt tätig gewesen. «Das ist für mich hier neu. Zuletzt waren meine Aufgaben in Grenchen hauptsächlich Seniorenarbeit und Abdankungen.»

In Lauenen ist einiges anders

«Hier bin ich für alle Pfarramtsaufgaben zuständig und erteile auch den kirchlichen Unterricht KUW. Dafür entlöhnt mich die Kirchgemeinde mit zehn Stellen-Prozent zusätzlich.» Einen Stadt-Land-Unterschied sehe sie «nicht stark», sagt sie. «Aber es gibt landschaftliche Privilegien hier, insbesondere für Kinder: die Ruhe, die gute Luft und vieles mehr.»

Kornelia Fritz berichtet, wie eine Besucherin aus Grenchen, die zuvor noch nie in Lauenen war, ins Schwärmen gekommen ist, und meinte, das hier sei ja fast unwirklich schön und idyllisch. In diese Landschaft passen zwei Hobbys der Pfarrerin gut: Sie fährt Ski und wandert gerne.

Während Gottesdiensten trägt Pfarrerin Fritz einen Talar. Ihr ist freigestellt, ob sie dies tut. «Bisher war ich in mehrheitlich katholischen Landesteilen Pfarrerin. Dort ist das Tragen des Talars üblich und wird auch vom Kirchgemeinderat verlangt. Ich trage ihn mit Überzeugung und auch wegen einer Erfahrung nach der Studienzeit.»

An der Uni gebe es keinen Kurs mit dem Titel «Wie fühle ich mich als Pfarrerin». Nein, «plötzlich wird aus der Theologiestudentin eine Pfarrerin. Sie wird als das angesehen und als das auch beobachtet. Während der Predigt steht das Wort Gottes im Mittelpunkt und nicht die Kleidung von Frau Pfarrer», meint Kornelia Fritz. «Der Talar war für mich die Möglichkeit, mich selber zurückzunehmen und dem Amt die Bedeutung zu geben. So lernte ich den Talar schätzen.»

Und wer ist ihr Chef?

Auf die Frage, ob der Kirchgemeinderatspräsident ihr Chef sei, antwortet sie spontan mit einem Nein. «Seine Aufgaben liegen oft bei der Infrastruktur, den Gebäuden, dem Organisieren. Entscheidungen entstehen eher partnerschaftlich. In der Theologie bin ich aber selbstständig.» Kornelia Fritz abschliessend: «Die reformierte Kirche ist meine Heimat. Ihr wünsche ich eine Aufbruchstimmung mit den dazu nötigen Zielen. In Lauenen möchte ich anregen, den Reichtum der Bibel neu zu entdecken.» (Berner Zeitung)