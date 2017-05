Eine der letzten Spiezer Dorfbeizen schliesst

Wie hiessen sie noch alle: Rössli, Bären, Heimat, Kreuz, Terminus, Lötschberg, Löwen, Niesenstüb­li. Eine nach der anderen Spiezer Dorfbeiz verschwand über die Jahre – weil sie entweder nicht mehr rentierte, weil sie umgenutzt oder weil sie gar der Abrissbirne geopfert wurde.

Was die Spatzen im Winzerdorf jüngst von den Dächern pfiffen, bestätigt die Wirtefamilie Esther und Ripon Barua-Hari auf Anfrage: Des Bellevues letztes Stündchen hat bald auch geschlagen. «Wir schliessen das Restaurant Ende Mai», sagt die Wirtin.

Künftig werden in der, abgesehen von der Krone, letzten klassischen Dorfbeiz im Zentrum noch Übernachtungen mit Frühstück angeboten – B ’n’ B (Bed and Breakfast), wie es Neudeutsch heisst. Das in achtzehn Zimmern.

«Die Nachfrage für Zimmer ist in Spiez da», begründen die Gastgeber. Beim Restaurant sei sie ­zusehends kleiner geworden. «Die Zeiten ändern sich, das tat auch die Gastronomie», gibt Ripon Barua zu bedenken. Da sie die Zeit nicht ändern könnten, würden sie sich ihr anpassen.

«Haben alles probiert»

Die Wirtefamilie ist in Spiez bestens bekannt: Mit Erfolg führte sie während eines Jahrzehnts das Bahnhofbuffet, heute Spiezer genannt, ehe sie das Pachtverhältnis mit der BLS per Ende Februar 2015 aufkündigte.

Gut ein Jahr zuvor hatten Baruas von der Familie Maurer das Hotel-Restaurant Bellevue erworben – und gaben an, sich künftig voll dem eigenen Betrieb widmen zu wollen. Vor der Eröffnung wurde auch investiert und beispielsweise die Fassade aufgehübscht.

Dreieinhalb Jahre später nun folgt die Schliessung des Restaurants. Verschiedene Punkte hätten sie dazu bewogen. Esther Barua spricht von einem längeren Prozess. Man habe alles probiert, der Rückgang sei indes nicht aufzuhalten gewesen. «Dann den Entscheid zu fällen, ist nicht einfach, es ist unser Eigentum.»

Für das Bedauern der treuen Stammkunden hat sie volles Verständnis. Wichtig ist ihr, wie sie betont, dass die langjährigen Mitarbeitenden weiterbeschäftigt werden können – sei dies am See oder in der Stadt. Denn in der Spiezer Bucht und in der Thuner Innenstadt sind Baruas seit einiger Zeit auch aktiv.

Seit Anfang April führen sie in einem Pachtverhältnis das Spiezer Schlosspintli, welches als Saisonbetrieb bis Ende Oktober offen ist. «Gutscheine vom Bellevue können auch dort eingelöst werden», so die Wirtsleute.

Lokal in Thun

Im Thuner Bälliz 51 führen sie die Bistro-Bar Madeleine bereits zwei Monate länger, seit Anfang Februar. Das bekannte Café haben sie von einer Erbengemeinschaft gemietet. Die Eltern dreier Buben betonen, dass sie sich unabhängig von der Schliessung des Restaurants im Bellevue für die Übernahme von Pintli und Madeleine entschieden haben.

Weil es im Bellevue, das über keine Terrasse verfügt, im Sommer speziell ruhig war. Und ihnen in Thun, der ersten Heimat von Ripon Barua, das Bälliz-Lokal schon lange ins Auge gestochen ist.

Fürchten sie die Mehrfachbelastung mit drei Betrieben nicht? «Mein Mann Ripon und ich sind Menschen, die es mögen, wenn etwas geht», meint Esther Barua. «Zudem ist das alles nur möglich, wenn man wie wir vertrauensvoll mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten darf.» (Berner Zeitung)