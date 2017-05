Eine sichere Bank

Das Angebot ist, mit Verlaub, für den Arsch. Das nicht etwa im übertragenen Sinn nutz- oder wertlos, sondern ganz konkret – anatomisch gesprochen von Backe zu Backe.

Vom Dorf her betrachtet strahlen sie, feinsäuberlich am Waldrand und im Rebberg aufgereiht, wie nigelnagelneue Fünfliber: 38 hölzerne Bänkli am Spiezberg. Pünktlich zum doppelten Jubiläum – der Rebbau ist 90, die Rebbaugenossenschaft 75 Jahre jung – liess die Spiez Marketing AG (Smag) die bejahrten Sitzgelegenheiten aufhübschen. Freilich tat sie dies, wie es sich gehört, mit heimischem Roh- und Werkstoff. Schliesslich ist Holz heimelig.

Wie Smag-Vizechefin Nicole Wyss weiss, sind die Bänkli einst von der Gemeinde erneuert worden. Tempi passati. Dank ihrer Initiative wird heute einerseits die Gemeindekasse entlastet und anderseits gleich noch die Bevölkerung beschenkt. «Viele Private haben sich ein Bänkli gesichert,zum Beispiel als Präsent für einen geliebten Menschen.»

Die Gönneridee hatte Wyss vor Jahren für ihre Diplomarbeit zur Tourismusfachfrau geboren. So wurden 2014 zum 100-Jahr-Jubiläum des Strandwegs Spiez–Faulensee 53 Sitzbänke entlang der Promenade erneuert – und allesamt verkauft. Plaketten mit den Namen der Gönner und je einer mehr oder weniger weisen Weisheit (Beispiel: «Thunersee, der längste Longdrink») zieren seither die geschwungenen Rückenlehnen. «Die gingen damals weg wie warme Weggli.»

Die personifizierten Bänke sind unverändert ein gefragtes Gut –wenn auch noch nicht sämtliche der 38 Spiezberg-Exemplare an den Mann oder die Frau gebracht sind. 13 sind heute noch zu haben. Einzig über das kommunale Infoblatt sowie die Website sei das Angebot bislang beworben worden. «Viele Interessenten wussten ganz genau, welche Sitzbank sie haben wollten», sagt Nicole Wyss. Jene beim Findling Katzenstein beispielsweise ist neu im «Besitz» dreier Personen. «Wein ist Poesie in Flaschen», lassen die mutmasslichen Liebhaber von vergorenem Rebensaft die Ruhesuchenden per Gravur wissen.

Für die Spiezer ist die Bänkli-Erneuerung eine sichere Bank. Für Nicole Wyss sind es «ideale Gschänkli». Die kosten indes 700 Fränkli – je Bänkli.

Interessiert? Telefon 033 655 90 00 oder spiez@thunersee.ch. (jss)