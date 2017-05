Einsturzgefahr: Sanierung der Ländte gestoppt

Leissigen kann nicht wie geplant diesen Sommer wieder mit Kurssschiffen angefahren werden. Die BLS stoppt die Sanierungsarbeiten der Ländte per sofort wegen Einsturzgefahr. Beim Ländtekopf sind unter Wasser versteckte Hohlräume entdeckt worden.

Das Verkehrsunternehmen BLS und die Gemeinde Leissigen erarbeiten nun ein neues Sanierungsprojekt mit dem Ziel, die Ländte im Sommer 2018 nach über zehn Jahren wieder in Betrieb zu nehmen, wie die BLS am Donnerstag mitteilte.

150'000 Franken für Sanierung

Ursprünglich war geplant, dass am 24. Juni erstmals wieder ein Schiff der BLS an der Ländte in Leissigen hätte anlegen sollen. 2007 waren die Haltestellen Leissigen, Einigen und Därligen aus Sicherheitsgründen aus dem Fahrplan gestrichen worden. Die Gemeinde Leissigen bewilligte im Juni 2016 einen Sanierungskredit von 150'000 Franken. Die BLS zahlt ihrerseits 50'000 Franken an die neue Ländte.

Die Sanierungsarbeiten waren seit dem 1. Mai im Gang. Nach Entdeckung der Hohlräume müssen die Planer nun nochmals über die Bücher und auch die Kosten neu berechnen. Die Gemeindeversammlung von Leissigen wird nochmals über einen Sanierungskredit entscheiden müssen. (sih/sda)