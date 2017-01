Eiszauber im Aufwärtstrend

«Mit insgesamt 37 200 Eintritten an 23 Betriebstagen gelang der Saisonstart um 10 Prozent besser als in der Vorjahressaison», schreiben die Verantwortlichen von Top of Europe Ice Magic in einer Medienmitteilung. Die Trägerschaft Chance Winter, zu der die Tourismus Organisation Interlaken, Jungfrau World Events und der Hotelierverein Interlaken sich zusammengeschlossen haben, war erfreut über den gelungenen Start.

Der meistbesuchte Tag war der 28. Dezember 2016 mit 3048 Eintritten. Nach wie vor greifen 54 Prozent der Besucher auf das Angebot der Schlittschuhmiete zurück. «An den Spitzentagen hatten wir kleinere Engpässe, insbesondere bei den Schuhnummern 42 und 43. Aber alle konnten schliesslich aufs Eis», sagt Iris Huggler, Geschäftsführerin der Jungfrau World Events GmbH, welche die Anlage betreibt. Um 91 Prozent zugenommen hat der Anteil der Eintritte, die mit der Interlakner Gästekarte generiert werden. «Dies zeigt deutlich, dass unsere Übernachtungsgäste das Angebot schätzen und entsprechend nutzen», sagt Stefan Ryser, Leiter Marketing der Interlakner Tourismusorganisation TOI.

Zu kalt fürs Eis

In Sachen Eismachen haben die Ice-Magic-Betreiber in den letzten Jahren Erfahrungen gesammelt. Dieses Jahr kam eine neue dazu. «An den sehr kalten Tagen wurde das Eis spröde und bekam kleine Risse. Wir arbeiteten fast Tag und Nacht, um die Qualität zu verbessern. Gutes Eis hat bei uns oberste Priorität», sagt Iris Huggler.

Grundsätzlich war das Wetter und seine Folgen – grüne Landschaft, schön, winterliche Temperaturen – für Ice Magic aber günstig und hat seinen Anteil am positiven Ergebnis. Iris Huggler nimmt an, dass der Energieverbrauch der Anlage insgesamt eher kleiner war, weil die Kühlaggregate bei den niedrigen Temperaturen weniger Energie brauchten. Ice Magic arbeitet mit Ökostrom der Industriellen Betriebe Interlaken (IBI). Genug Leistung ist vor Ort, weil die IBI für Gross­events auf der Höhematte Anschlüsse verlegt hat.

Eine Innovation für die Ice-Magic-Auflage 2016/2017 ist ein Dach über dem Eisfeld, auf dem abends Eisstockschiessen angesagt ist. Im Vergleich zum Vorjahr sind 34 Prozent mehr Buchungen dafür eingegangen. Kurzfristig hatte das lichte Kunststoffdach zwei Risse, die aber beim Schneeräumen entstanden sind. «Nein, Vandalenakte haben wir bei uns überhaupt keine», sagt Iris Huggler. Auch wenn die Aufenthalts- und Verpflegungsangebote ausserhalb der Eisfelder und Eiswege ausgebaut worden sind und auch von Nichteislaufenden sehr gut besucht werden.

Über die Festtage war Ice Magic ein Teil des Gesamtangebots Winterzauber Interlaken mit Shopping, Weihnachtsmarkt und Kunst auf Interlakens Plätzen. Durchgehendes Kennzeichen waren ganze Tannenbäumchen­alleen, und verbindend wirkte zum ersten Mal die Bödeli-Bahn. Die Veranstalter sprechen von 25 000 Besuchern an neun Tagen.

Ice Magic als Preisträger

Ice Magic hat den Preis der Volkswirtschaft Berner Oberland für die beste Innovation in der Sparte Tourismus bekommen. Was geschieht mit den 3000 Franken? «Das wissen wir noch nicht. Wir investieren aber alles, was wir erwirtschaften, in die Weiterentwicklung der Anlage», sagt Iris Huggler.

Gibt es künftig eine Höhematte voller Eiswege? «Das glaube ich eher weniger», sagt Daniel Sulzer, der neue Direktor von TOI. Es werde mehr um Qualität und Erlebniswerte gehen. «Der Preis war eine grosse Wertschätzung und ein starkes Zeichen für die Zukunft Interlakens», sagt er. «Ice Magic ist ein Beispiel dafür, wie eine Vision dank tatkräftiger Unterstützung aller Leistungsträger, Sponsoren und Behörden rasch umgesetzt werden konnte», ergänzt Jürg Boss, Präsident des Vereins Chance Winter. (Berner Oberländer)