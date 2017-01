Ersten Grosskampftag gewonnen

Am Freitagmittag vor zwölf Uhr an der Minschkante, unweit oberhalb der Bahnstation Wengernalp: Gemäss Einsatzplan sind nicht weniger als 898 Helfer im Einsatz, um die Super-Kombination möglich zu machen. Schon vor vier Uhr in der Früh hatten voll besetzte Extrazüge der Wengernalpbahn (WAB) die Heinzelmännchen von Lauterbrunnen bis zur Wengern­alp hinaufgeführt.

Bei Minustemperaturen, Schneetreiben und böigen Winden entfernen Dutzende von Zivilschützern, Armeesoldaten und Privaten Kubikmeterweise Neuschnee von der präparierten Rennpiste.

Startmontage im Sturm

Die Anspannung steht den Verantwortlichen ins Gesicht geschrieben; Rennleiter Bob Lehmann diskutiert mit FIS-Renn­direktor Markus Waldner, dieser telefoniert mit dem Hausmeteorologen Peter Hinteregger: «Ja, ab 13 Uhr haben wir eine kurze Wetterberuhigung.»

Inzwischen ist der Kombinationsslalom in Innerwengen zu Ende; die 40 Fahrer für die Kombiabfahrt kommen zwecks Streckenbesichtigung zur Minschkante hinauf. Über den Alpweg fegt der Schneesturm zum Canadian Corner und zur Minschkante hinauf; starke Männerhände sind gefragt, damit der Wind nicht das Startzelt samt Fronttafeln und Werbebändern zur Wengernalp hinunterbläst.

Auch heute Grosskampftag?

Um 13 Uhr zeigt sich: Der Poker geht auf! Das Rennen startet. Und mit dem überraschenden Sieg des jungen Zürcher Nachwuchsfahrers Niels Hintermann wird dieser Freitag der 13. zu einem Freitag, wie es ihn künftig noch oft und gerne geben dürfte – vielleicht dann wieder bei Sonnenschein im Angesicht des Viertausender-Dreigestirns.

Ob heute Samstag die Abfahrts-Wetter-Pokerrunde wie letztes Jahr auch wieder an die Organisatoren geht, bleibt zu hoffen. Die Schneeschaufeln für einen zweiten Grosskampftag stehen bereit. (Berner Zeitung)