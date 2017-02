Erzählbrunch mit Humor

Zweites Erzählfestival

Wieder ein grosser Erfolg

«Wir schwimmen mit dem zweiten Erzählfestival auf einer Erfolgswelle», bilanzierte am Sonntag OK-Mitglied Martin Niedermann zufrieden. OK-Präsidentin Doris Barrot: «Es war ein wunderbares Festival ohne Zwischenfälle und mit über 500 Zuschauern nahezu ausverkauft.»



Die Gäste von nah und fern genossen zahlreiche Highlights wie die persönlich erlebten Storys des algerischen Erzählers Charles Aceval, die Sieben-Minuten-Geschichten mit diversen Schweizer Dialekten, die interaktive ­Erzählung auf Norwegisch-Englisch von Georgiana Keable oder den amüsanten Erzählbrunch am Sonntag. «Zauberhaft, begeisternd und sehr berührend», so die Rückmeldungen des Publikums. Barrot: «Auch die Bands Filigrana und Tres Pesetas haben toll gespielt und den Ton zu den Erzählungen voll getroffen.»



Wie 2015 schloss der dreitägige Event mit einer schwarzen Null. Das OK lobte die kompetente Rundumbetreuung im City Hotel Oberland und erklärte überzeugt: «In zwei Jahren sind wir wieder da.» (mhi)