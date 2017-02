Fenstersturz: Wo ist die 15-jährige Afghanin mittlerweile gelandet?

Der Vorfall sorgte schweizweit für Schlagzeilen: Als die Kantonspolizei (Kapo) in den frühen Morgenstunden des 27. Juli 2016 eine afghanische Familie (4-, 6- und 15-jährige Kinder) im Durchgangszentrum (DZ) Zweisimmen zwecks Ausschaffung abholen wollte, stürzte sich die älteste Tochter aus dem Fenster im ersten Stock. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie wurde ins Spital vor Ort gebracht und kurz darauf nach Thun ins dortige Spital überführt.

Die Kapo hat eine interne Untersuchung der Ereignisse vorgenommen. Laut Christoph Gnägi, Leiter Medienstelle Kapo, konnten die Jugendliche sowie ihre Eltern im Zentrum über den Grund der Anwesenheit der Polizei informiert werden. Die 15-jährige Afghanin «hätte zusammen mit ihrer Familie durch Mitarbeiter der Kantonspolizei Bern im Auftrag des Migrationsdienstes für die Ausschaffung im Rahmen des Dublin-Verfahrens angehalten werden sollen», schildert Gnägi den Sachverhalt. «Während die Familie anschliessend ihre Effekten packte, öffnete die junge Frau unvermittelt das Fenster und sprang hinaus. ­Davor hatte sie zu keiner Zeit Anstalten gemacht, zu flüchten oder sich zu entfernen.»

Interne Abklärung

Wer ist denn nun über Umstände und Hergang des Ereignisses befragt worden? «Es wurden ­sowohl unsere involvierten Mitarbeiter wie auch die Jugend­liche und ihre Angehörigen befragt», sagt Gnägi. Er spricht von «einer schwierigen Situation». Und zwar «sowohl für die Personen, welche ausgeschafft werden sollen, als auch für unsere Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter gehen jeweils soweit möglich mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, aber auch wachsam vor», erklärt Gnägi. «Es gilt dabei, die schwierige Abwägung zwischen der Durchsetzung des polizeilichen Auftrags und der grösstmöglichen Wahrung der Würde der Betroffenen vorzunehmen.

Das genaue Vorgehen muss dabei im Einzelfall und aufgrund der angetroffenen Situation bestimmt werden.» Zum Zweisimmner Fall: «Wir bemühen uns, solche Handlungen möglichst zu verhindern, was in der Vergangenheit bei entsprechenden Versuchen verschiedentlich auch gelungen ist. Selbst dann können aber Handlungen wie jene der Jugendlichen in Zweisimmen passieren.»

Weg ins Gefängnis

Nach den Angaben des Zweisimmner Pfarrers Günter Fassbender kam die 15-Jährige bald zurück ins DZ Zweisimmen. Von dort aus wurde sie um den 23. August auf Initiative des Sekretariats für Migration und des Migrationsdienstes des Kantons Bern in Gewahrsam genommen – mit Überstellung ins Abschiebegefängnis. Von dort aus hätte ihre Ausschaffung vollzogen werden sollen. Da sich die Familie zu jenem Zeitpunkt bereits nicht mehr im DZ aufhielt (sie war untergetaucht), hätte die junge Frau als unbegleitete minderjährige Asylbewerberin (UMA) einen speziellen Schutz genossen und in ihrem gesundheitlich angeschlagenen Zustand erst recht nicht ausgeschafft werden dürfen.

Was ist da schiefgelaufen? «Es trifft zu, dass die junge Afghanin zum damaligen Zeitpunkt als UMA galt», erklärt Verena Berisha vom Amt für Migration und Personenstand (MIP). «Dies allerdings nicht im herkömmlichen Sinne, weil sie nicht allein zwecks Asylverfahrens in die Schweiz eingereist war. Das ‹Untertauchen› der gesetzlichen Vertretungen erfolgte wenige Tage vorher, sodass das MIP davon ausging, dass die gesetzlichen Vertreter der betroffenen Person wieder auf­tauchen würden. Aus diesem Grund erfolgte die Ernennung einer Vertrauensperson gemäss Art. 17 Abs. 3 des Asylgesetzes nicht umgehend.»

Später kam die junge Frau ins Kinderspital Bern, wo sie sich körperlich erholen konnte. Sie besuchte traumatherapeutische Behandlungen und befindet sich mittlerweile in einer UMA-Unterkunft bei Bern, landete vorübergehend auch in einer Pflegefamilie. «Als schlecht geduldete Asylbewerberin ohne zuverlässigen juristischen Status wird sie es hier sehr schwer haben», führt Pfarrer Fassbender ins Feld. «Was ist mit Ausbildung, Beruf, Wohnung, Lebensunterhalt?», fragt er.

«Die junge Frau scheint sich unter Gleichaltrigen im Zentrum für UMA recht wohl zu fühlen; ob das allerdings ein Ersatz für eine Familie ist, wage ich zu bezweifeln. Wie das Asylverfahren der jungen Frau ausgeht, vermag im Moment niemand zu sagen. Eventuell steht auch eine Familienzusammenführung im Raum.» Fassbender jedenfalls hält weiterhin Kontakt, sowohl zur Tochter wie auch zu den Eltern.