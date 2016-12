Feuerwerk: Kein Verbot im Oberland

Ein Schäumchen Schnee am 19. Dezember in der Region Thun – das war in den letzten Wochen das Höchste der Gefühle für alle, die sich Niederschläge herbeisehnen.

Andernorts ist die Trockenheit noch extremer, wie die Waldbrände und Feuerverbote im Tessin und in Graubünden eindrücklich aufzeigten. Obwohl im Berner Oberland auch in den nächsten Tagen weder Schnee noch Regen fallen dürfte, müssen die Silvesterfeuerwerke nicht ausfallen: «Die Regierungsstatthalter im Oberland haben sich abgesprochen», sagt der Thuner Statthalter Marc Fritschi auf Anfrage, «wir sprechen kein Feuerwerkverbot aus.»

Laut Fritschi sollten die Leute sensibilisiert sein – «und sich hoffentlich vernünftig verhalten». In der Thuner Innenstadt gilt das übliche Verbot, Feuerwerk abzubrennen. In Interlaken findet das grosse Feuerwerk vom 1. Januar im Rahmen von «Touch the Mountains» plangemäss statt. Dies bestätigt Jrène Küng von der Jungfrau World Events GmbH auf telefonische Anfrage. (Berner Zeitung)