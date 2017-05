Fluglärm: Gericht hört Lärmgegner und VBS an

Im Streit um den Kampfjetlärm rund um den Militärflugplatz Meiringen-Unterbach treffen sich die Gegner und das VBS am Dienstagnachmittag vor Bundesverwaltungsgericht. Dieses führt in Unterbach selber, im Saal des Gasthof Rössli, eine öffentliche Parteiverhandlung durch.

Vor dem dreiköpfigen Gericht treten einerseits die Stiftung Giessbach dem Schweizervolk von Umweltschützer Franz Weber sowie weitere Lärmgegner aus dem Berner Oberland auf, auf der anderen Seite sind die Vertreter des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) anwesend.

Die Vertreter dieser beiden Parteien werden im Saal des Oberländer Gasthofs Plädoyers halten. Das Gericht fällt am Dienstag noch kein Urteil, sondern wird dies später eröffnen und den Parteien schriftlich zustellen, wie aus bereits vor der Verhandlung veröffentlichten Unterlagen hervorgeht.

Am Dienstagvormittag hat das Gericht in Brienz und Unterbach je einen Augenschein durchgeführt. Die eine Richterin und die beiden Richter wollten also selber erleben, wie es ist, wenn die Kampfjets der Luftwaffe in der Region Flüge absolvieren.

Lange Vorgeschichte

Die Verhandlung hat eine lange Vorgeschichte und geht letztlich auf das Nein des Schweizervolks von 2009 zur Kampfjetlärm-Initiative von Franz Weber zurück. Nach verlorener Schlacht kündigte Weber damals an, in von Kampfjetlärm betroffenen Regionen weiterkämpfen zu wollen.

2010 reichte denn auch ein Anwalt im Auftrag Webers beim VBS das Begehren ein, dieses müsse in Meiringen und Umgebung Lärm- und Schadstoffimmissionen überprüfen. Webers Meinung gemäss damaligen Aussagen ist: Die Armee nutzt den Flugplatz Unterbach in einem Ausmass, der über ihren Auftrag hinausgeht. Die Bevölkerung im Haslital ist «schwer belastet».

Noch im gleichen Jahr reichte auch die «IG für weniger Fluglärm in der Alpenregion» beim VBS ein Begehren zur Reduktion der Flugbewegungen in Unterbach ein. Die Flugplatzanwohner seien trotz eingebauter Lärmschutzfenster einem deutlich zu hohen maximalen Lärmpegel ausgesetzt.

Das VBS lehnte die Begehren Webers und der IG ab: Die Trainingsflüge mit Kampfjets fänden auf einer Höhe von 3000 Metern statt, sagte eine VBS-Sprecherin damals. Die Beschwerdeführer seien deshalb gar nicht klageberechtigt.

Das Bundesverwaltungsgericht und danach das Bundesgericht entschieden aber später, die Beschwerdeführer hätten durchaus ein schutzwürdiges Interesse. Das VBS müsse die Fluglärm- und Schadstoffimmissionen rund um den Berner Oberländer Flugplatz überprüfen.

Beschwerde gegen VBS-Gutachten

In der Folge gab das VBS ein Gutachten in Auftrag. Gestützt darauf verfügte das Amt im Mai 2015, die durch die Kampfjets verursachteLärm- und Schadstoffbelastung im Gebiet Meiringen sei nicht übermässig und nicht widerrechtlich gewesen.

Gegen diese Verfügung erhoben die Lärmgegner Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Deshalb findet am Dienstag die öffentliche Verhandlung statt. (flo/sda)