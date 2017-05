Fluglärm: Postulat abgelehnt

Mit 134 Nein- zu 59 Ja-Stimmen lehnte der Nationalrat an seiner Mittwochssitzung das Postulat des grünliberalen Nationalrates aus Frutigen Jürg Grossen ab.

Letzterer hatte eine Überprüfung der Lärmschutzverordnung (LSV) betreffend Militärflugplätze gefordert. Grossen beanstandete bei seinem Votum vor seinen Ratskolleginnen und -kollegen unter anderem, «dass die heute bestehende Verordnung noch auf den Lärmwerten des F-5 Tiger beruht und nicht auf denen des heute meistens eingesetzten, deutlich lauteren F/A-18».

Lärm nimmt weiter zu

Seit Jahren würden sich Anwohnende, Tourismusvertreter und Feriengäste der Region Meiringen regelmässig über Militärfluglärm beschweren – trotzdem nehme der Lärm weiter zu. Dass – wie der Bundesrat in seiner schriftlichen Antwort zum Postulat festhält – sein Anliegen mittels einer Forschungsarbeit erfüllt ist, zweifelt Grossen an. ­Darin werde der militärische Fluglärm nicht berücksichtigt, sagte Grossen im Rat.

«Das garantiere ich»

Dies liess Bundespräsidentin und Umweltministerin Doris Leuthard so nicht gelten. «Selbstverständlich wird in diesem Bericht auch ein Kapitel über den Militärfluglärm drin sein, das kann ich Ihnen garantieren», entgegnete Leuthard und wies auf die Aufträge des Parlaments an den Bundesrat hin.

«Der Bundesrat kann nicht sagen, dass er den erhaltenen Auftrag eines 24-Stunden-Pikettdienstes wegen des Fluglärms nicht möchte. Diesen Auftrag haben wir», sagte Leuthard. Was die Beschaffung eines neuen Flugzeuges betreffe, werde das Parlament mitreden und somit auch dort dem Kriterium Lärm Rechnung tragen. (hau)