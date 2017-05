Freeride-Strecke der Jungfrauregion eröffnet

Eröffnungsfeier

Am Samstag, 20. Mai, wird der sogenannte Grütsch-Trail mit einem Fest eröffnet. Von 10 bis 19 Uhr steht bei der Talstation der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren in Lauterbrunnen eine Festwirtschaft mit Getränke- und Speiseangebot bereit.



Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein DJ. Wagemutige können ein Bike testen oder den Trail am Eröffnungstag selber erfahren.