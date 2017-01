Für Lauberhornrennen 22 Stunden in Betrieb

Wengen Tausende Ski- und Partyfans werden auch an diesem Wochenende wieder nach Wengen pilgern. OK-Präsident Urs Näpflin hofft in erster Linie auf eine reibungslose Durchführung der Rennen. Mehr...

Nils Mani hat im Dezember mit seinem 9. Platz in der Abfahrt im Val Gardena überrascht. An diese Leistung will der 24-Jährige aus Schwenden im Diemtigtal anknüpfen – am liebsten beim Heimspiel am Lauberhorn. Mehr...