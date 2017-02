Geeint gegen den Richtplan

Die Worte in der am Montag versandten Mitteilung sind kämpferisch gewählt. «Nicht nur Wimmis, sondern fast das gesamte Oberland wird durch Bern belagert und soll ausgehungert werden.» So wie dies am Fusse des Niesens schon 1334 der Fall gewesen sei.

Den historischen Exkurs liefert Gemeinderatspräsidentin Barbara Josi (SVP). Diesmal rücke die Berner Streitmacht aber nicht mit Katapulten und Bogenschützen an, sondern mit einem Stück Papier: dem kantonalen Richtplan. Der habe «eine enorme Zerstörungskraft». Dagegen gelte es sich zur Wehr zu setzen.

Das Problem ist nicht neu. Der Richtplan vom September 2015, der unter anderem die maximalen Baulandreserven einer Gemeinde regelt, schränkt laut Gemeinderat Wimmis viele der 80 Oberländer Gemeinden (Verwaltungskreise Thun, Frutigen-Niedersimmental, Interlaken-Oberhasli und Obersimmental-Saanenland) in deren Wachstum ein.

Der Richtplan unterscheidet sechs Raumtypen, in welche die Gemeinden eingeteilt sind. Vor allem für die 54 Oberländer Gemeinden, die den tiefsten Stufen, dem «zentrumsnahen und ländlichen Gebiet» (wie Wimmis) oder dem «Hügel- und Berggebiet» (etwa Eriz), zugeordnet sind, bedeute das praktisch einen Einzonungsstopp. Das sei «zumindest längerfristig existenzbedrohend».

«Geballte Ladung»

Weil bis zum 8. März eine zweite Vernehmlassung läuft, wurden die Wimmiser aktiv. «Wir haben sämtliche Gemeinden angeschrieben und eingeladen», sagt Barbara Josi. Sie spricht von einem «Riesenecho». Am 14. Februar trafen sich 60 Gemeindevertreter von rund 40 Gemeinden zur Lagebesprechung.

«Entsprechend dem Ernst der Lage war die Stimmung angespannt. Obwohl sich in der ersten Vernehmlassung viele Gemeinden gegen die sehr restriktiven Vorgaben zu den Baulandreserven gewehrt haben, hat der Regierungsrat keine Korrekturen vorgenommen und ist kaum auf die grossen Sorgen aus dem Oberland eingegangen», heisst es in der Meldung.

Der Tenor am Treffen war, es sei nun an der Zeit, dass die Gemeinden geeint auftreten müssten. «Als geballte Ladung Druck machen», wie die Wimmiser Ratspräsidentin sagt. Es gehe nicht darum, den besser Gestellten etwas wegzunehmen. «Einziges Ziel ist, dass alle die Chance haben, sich zu entwickeln.» Mit Beat Oppliger (Sigriswil), Walter Brog (Innertkirchen), Thomas Knutti (Därstetten), Roman Lanz (Kandergrund) und Emanuel Raaflaub (Saanen) stehen Josi Politiker aus allen Regionen zur Seite, um den weiteren Verlauf zu koordinieren.

Als erste Massnahme wurde beschlossen, das Gespräch mit den Regierungsräten Christoph Neuhaus (zuständig für die Raumplanung) und Christoph Ammann (Volkswirtschaftsdirektor) zu suchen. Die Steuerungsgruppe sucht diese Woche noch einen Termin.

Die Folgen für all jene, die nicht Land einzonen können, werden als «massiv» taxiert. Die Schreibe ist von Land, das der Verknappung wegen noch teurer werde, von Abwanderung, da sich Baupläne nur andernorts verwirklichen liessen, vom Verlust von Steuereinnahmen wie auch von Klassenschliessungen. Auch verliere das Baugewerbe eine wichtige Existenzgrundlage. (jss/pd)