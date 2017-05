Gegenwind für den Fesselballon

Vom Des-Alpes-Areal 150 Meter in die Luft steigen. Das sollten Touristen künftig können, wenn es nach den Plänen der Firma Outdoor Interlaken geht, die das Vorhaben im Februar vorgestellt hat. «Es geht um ein Naturerlebnis», betonte damals Vivienne Heering, zuständig für Spezialprojekte, Innovation und Events.

Weiter heisst es auf der entsprechenden Website: «Die Vision ist, im Einklang mit der Natur, die Region in einer Oase der Ruhe zu erschliessen. Dementsprechend wird auch das gesamte Fesselballonareal designed, mit viel Grün und Holz.»

«Areal wird entwertet»

Doch das sehen die Umweltorganisationen wohl anders. Pro Natura Berner Oberland hat gegen das Vorhaben Einsprache erhoben, wie Vizepräsident Hans Fritschi gegenüber dieser Zeitung ­bestätigte. «Es geht vor allem um die Bepflanzung und um die ­Zufahrt beziehungsweise die geplanten Parkplätze.»

Trotz konstruktiver Vorgespräche seien die Auflageakten ungenügend. «Das Areal und seine Umgebung sind ökologisch wertvoll, durch verschiedene Eingriffe wie Bauten wird das stark entwertet.» Auch die täglichen und die saisonalen Betriebszeiten seien nicht verbindlich geregelt.

In Interlaken sollte nun ab Sommer an rund 200 Tagen pro Jahr ein mit Helium gefüllter Ballon, 30 Meter hoch, mit einem Durchmesser von 19 Metern, 150 Meter aufsteigen und per Elektrowinde wieder zurückgeholt werden. Pro Stunde könnte dreimal ein Aufstieg erfolgen. Gebaut würde der Ballon von einer französischen Firma. Stationiert wäre der Fesselballon auf dem nordwestlichen Teil des Des-Alpes-Areals. Insgesamt rechnet die Firma mit Investitionen von 1,2 bis 1,3 Millionen Franken.

Mehrere Einsprachen

Auch der damals vorgestellte Zeitplan war ehrgeizig: Die Firma rechnete vor, den Ballon am 19. August, eine Woche vor dem Unspunnenfest 2017, in Betrieb nehmen zu können. Im März wurde das Baugesuch gestellt, am Montag ging die Auflage- und Einsprachefrist zu Ende. Wie der Regierungsstatthalter Martin Künzi bestätigte, seien mehrere Einsprachen eingegangen. Für mehr Informationen müsse man noch die nächsten Tage abwarten.

Lob und Kritik

Die Tourismusorganisation Interlaken (TOI) steht dem Projekt positiv gegenüber. «Es ist ein neues Angebot für Interlaken, das in relativ kurzer Zeit besucht werden kann und niemandem Konkurrenz macht», sagte die Kommunikationsverantwortliche Alice Leu bei der Vorstellung.

Doch es gab auch kritische Stimmen in der Bevölkerung: «Die Idee der touristischen Luftfahrt gleicht eher einem Luftschloss von Walt Disney als einem visionären Höhenflug», schrieb Barbara Kiener aus Interlaken dieser Zeitung. Die Firma Outdoor Interlaken konnte am Dienstag noch keine Stellungnahme zu den Einsprachen abgeben, der Zeitpunkt sei noch zu früh.

Das letzte grosse Vorhaben von Outdoor Interlaken war eine Bungee-Plattform in Isenfluh, wurde nach fünf Jahren Planung fallen gelassen, weil die Gemeinde Wilderswil das Projekt nicht unterstützte.

Fragen zur Sicherheit

Auch in der jüngsten Sitzung des Grossen Gemeinderates Interlaken war der Fesselballon ein Thema. Bernhard Weinekötter (Grüne) verwies auf einen tödlichen Unfall mit einem Fesselballon vor einigen Jahren in Luzern im Zusammenhang mit dem Baugesuch für einen Fesselballon auf dem gemeindeeigenen Des-Alpes-Areal.

Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, wollte er zudem wissen, wie der Gemeinderat informiert worden sei. Weitere Fragen waren Beurteilung von Wetter und Wind, Kriterien für Betriebsunterbrüche, Schulung des Personals, Zulassungsverfahren der Anlage oder Schutz des Luftraums im Hinblick beispielsweise auf die Schweizerische Rettungsflugwacht.

Kanton erteilt Bewilligung

Gemeindepräsident Urs Graf hielt in seinen Antworten fest, die Outdoor Interlaken AG sei mit der Frage an die Gemeinde herangetreten, ob auf dem Des-Alpes-Areal ein Fesselballonprojekt möglich wäre. Das Areal sei für eine touristische Nutzung vorgesehen. Deshalb habe die Gemeinde ihr Einverständnis für eine Nutzung geben.

Alles Weitere liege nicht mehr in der Zuständigkeit der Gemeinde, sondern betreffe die Bewilligungsverfahren auf Bundes- und Kantons­ebene. Die Sicherheit werde im Betriebsbe­willigungsverfahren durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt beurteilt. Für das Baubewilligungsverfahren sei der Kanton zuständig, vertreten durch das Regierungsstatthalteramt. (Berner Oberländer)