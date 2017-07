Gegner pokern um mehr Parkplätze

Kommentar:

Die Tücken der Taktierkunst



Was die Mehrheit der Beschwerdeführer, die den Entscheid der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion nicht akzeptieren will, mit dem Weiterzug vor Verwaltungsgericht im Schilde führt, grenzt an einen Trapezakt. Da ist die generelle Skepsis gegenüber dem Umgestaltungsprojekt «Let’s Swing» – verbunden mit der Forderung, die 16 wegfallenden Parkplätze an der Oberlandstrasse nicht einfach so hinzunehmen.



Also handelt eine Delegation der Beschwerdeführer mit dem Kanton einen Deal aus: Man verzichtet auf Querparkieren zwischen privaten Häusern, weil diese den Sichtwinkel einschränken. Im Gegengeschäft setzt man auf Zweierlängsparkfelder im unteren und im oberen Bereich der Oberlandstrasse, damit so höchstens noch 8 Parkplätze wegfallen. Ein Architekturbüro erarbeitet bis Ende Juli eine Offerte, welche die Gemeinde auf die Machbarkeit prüft.



Der Weiterzug vor Verwaltungsgericht soll diese Forderung stützen – so die Überlegung der Beschwerdeführer. Akzeptiert der Kanton das Mehr an Parkplätzen, ziehen sie die Einsprache zurück und ermöglichen so den Baustart des Projekts. Clever. Was aber, wenn der Kanton sich von einer Beschwerde nicht unter Druck setzen lässt, wie dies Oberingenieur Wyss auch an­deutet? Wenn diese Taktierkunst nur nicht ins Auge geht . . .



