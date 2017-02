Geld gegen das Verwalden

Das Telefon läuft momentan heiss bei Claudia Schatzmann. Die Iseltwalderin ist bei der Regionalkonferenz Oberland-Ost für die Landschaft zuständig. Und derzeit eine gefragte Person bei den hiesigen Landwirten. Noch bis nächsten Dienstag dauert für die Bauern eine der wichtigsten Phasen des Jahres: die Stichtagserhebung.

Das Prozedere ist ähnlich ­jenem der Steuererklärung. Nur heisst das Onlineprogramm für die Landwirte nicht Tax Me, sondern Gelan. Und sie müssen nicht Steuergelder bezahlen, sondern sie kassieren sie. In Form von Direktzahlungen.Im Gelan geben die Landwirte ihre Flächen und Elemente an, die zu Direktzahlungen berechtigen. Die Beiträge lassen sich in fünf Säulen zusammenfassen. Es gibt Kulturlandschaftsbeiträge für Landwirte, die dafür sorgen, dass hügelige Gebiete nicht verbu­schen oder verwalden.

Es gibt ­Produktionssystembeiträge für die Förderung von besonders naturnahen und tierfreundlichen Formen der Produktion. Und es gibt Versorgungssicherheitsbeiträge für Bauern, die für fruchtbar bleibende Böden besorgt sind, um die Produktion von Nahrungsmitteln aufrechtzuerhalten.

Beiträge für Vernetzungen

Die vierte Säule beinhaltet die Beiträge für Landschaftsqualität, die fünfte jene für Biodiversität. Mit Informationen zu diesen Säulen war Claudia Schatzmann in den letzten Wochen zusammen mit dem Biologen Roland Luder auf Tournee im östlichen Oberland: in Meiringen, Innertkirchen, Matten, Lauterbrunnen und Grindelwald. Das Interesse war gross; in Meiringen etwa waren über 100 Landwirte anwesend. Insgesamt besuchten 366 Landwirte die Veranstaltungen.

Biodiversitätsförderflächen sind zum Beispiel Wiesen oder Weiden, die strengen Kriterien unterstehen, damit sie zu Direktzahlungen berechtigen. So müssen sie etwa mindestens einmal pro Jahr gemäht werden, und zwar zu vorgeschriebenen Terminen. Dünger ist verboten; in Ausnahmefällen darf etwas Mist ausgebracht werden. Geben Landwirte Flächen als Biodiversitätsflächen (BFF) an, verpflichten sie sich, diese während mindestens acht Jahren zu pflegen. Zusätz­liche Beiträge gibt es für die besonders artenreichen Flächen der höheren Qualitätsstufe BFF 2, wo aber der Einsatz von Mähauf­bereitern verboten ist.

«In unserer Region ist der Tourismus auf den Erhalt der hohen Qualität der Landwirtschaft angewiesen. Genau dafür sorgen die Landwirte mit ihrer täglichen Arbeit.»



Claudia Schatzmann

Regionalkonferenz Oberland-Ost

Weitere Beiträge gibt es, wenn die Biodiversitätsflächen vernetzt sind. Bei solchen Mähflächen müssen immer 10 Prozent ungemäht bleiben, als Rückzugsort für Kleintiere. Hier gibt es nun eine wichtige Neuerung: Landwirte mit steilen, abgelegenen Flächen, die nur einmal im Jahr gemäht werden, dürfen die ganze Fläche nutzen. Für das Oberland eine wichtige Möglichkeit, findet Claudia Schatzmann: «In solchem Gelände ist die Gefahr am grössten, dass aus der Rückzugsfläche Wald wird, wenn man einen Teil des Grases immer ein Jahr stehen lassen muss», sagt sie. Deshalb sei diese neue Variante nicht nur für Landwirte, sondern auch für die Region sinnvoll.

Das Amt für Landwirtschaft und Natur hat im Kanton Bern von den Regionen und Gemeinden die Trägerschaft der Vernetzungsprojekte übernommen und deren Anzahl von 108 auf 11 Projekte reduziert. Für die Landwirte im östlichen Oberland ändert sich nichts Wesentliches, da die Regionalkonferenz für die Umsetzung zuständig bleibt.

«Mit Betonung auf ‹Wald›»

Seit zwei Jahren können Bauern auch Beiträge für Landschaftsqualität auslösen, zum Beispiel indem sie Holzzäune, Kleinstrukturen oder Waldvorland anmelden. Claudia Schatzmann ist froh darum. «In unserer Region ist der Tourismus als wichtigster Wirtschaftszweig auf den Erhalt der hohen Qualität der Landschaft angewiesen. Genau dafür sorgen die Landwirte mit ihrer täglichen Arbeit», sagt sie und erwähnt als Beispiel ihren Wohnort Iseltwald, wo noch eine knappe Handvoll Landwirte aktiv sind. «Wenn sie sich nicht mehr um unsere Landschaft kümmern, wohne ich bald in Iseltwald – mit Betonung auf ‹Wald›!» (Berner Zeitung)