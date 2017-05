Gemeinde Ringgenberg will sich entwickeln

Eine Gesamtrevision der Ortsplanung sei unumgänglich, schreibt der Gemeinderat von Ringgenberg in einer Mitteilung. Denn die Bestandteile der baurechtlichen Grundordnung (Zonenplan und Baureglement, Verkehrs- und Landschaftsrichtplan) der Gemeinde Ringgenberg wurden im Jahr 1993 durch die damalige kantonale Baudirektion genehmigt. Folgende Lehren wurden gemäss der Mitteilung gezogen:

Die angestrebte Siedlungsentwicklung aus den letzten Ortsplanungsrevisionen wurde umgesetzt, die Baulandreserven in Ringgenberg werden langsam knapp. Grössere Neueinzonungen sind nur auf der Grundlage einer Gesamtüberprüfung des Zonenplans möglich.

Mit der Raumplanungsgesetzgebung des Bundes, dem kantonalen Richtplan und der kantonalen Baugesetzgebung wurden in den vergangenen Monaten und Jahren die wichtigsten übergeord­neten Vorgaben in wesentlichen Punkten überarbeitet, wodurch sich eine ganze Reihe von Anpassungen in der Ortsplanung ergeben werden. Als Beispiele zu erwähnen seien die Bestrebungen im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung nach innen oder auch die Vorgaben und Möglichkeiten zur Förderung und Sicherung der Baulandverfügbarkeit und zum Ausgleich von Planungsvorteilen.

Umsetzung in zwei Phasen

In verschiedenen Themenbereichen wurden seit der letzten Ortsplanungsrevision Änderungen am übergeordneten Recht vorgenommen. Oft sind solche Anpassungen mit Fristen zur ­Umsetzung in der kommunalen Planung verbunden. Zu nennen sind hier etwa die Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen, die Wasserbaugesetzgebung, die Energiegesetzgebung oder auch die Gesetzgebung im Bereich der Geoinformation (ÖREB-Kataster).

«In einigen Fällen bringen solche Änderungen an den übergeord­neten Vorgaben auch neue Planungsinstrumente mit sich, welche als Bestandteil der Grundordnung zu erarbeiten beziehungsweise zu integrieren sind», heisst es weiter. Beispiele seien das ­Natur- und Landschaftsinventar oder das Konzept zur Siedlungsentwicklung nach innen.

Bereits 1992 wurde die Ortskernplanung, bestehend aus insgesamt fünf Überbauungsplänen und gemeinsamen Überbauungsvorschriften, genehmigt. Auch dieses Instrument bedarf einer umfassenden Überarbeitung, speziell im Zusammenhang mit dem unterdessen verwaltungsanweisend in Kraft gesetzten Bauinventar für die Gemeinde Ringgenberg. Die Gemeinde nimmt diese Revision zum Anlass, die Ortskernplanung neu in Form eines kommunalen Richtplans zu er­lassen.

Die Revision der Ortsplanung Ringgenberg wird nun in zwei Phasen gegliedert. Phase 1: Räumliches Entwicklungskonzept, hier definiert man die Schwerpunkte für die nächsten 30 Jahre. In der Phase 2 werden die Entwicklungsabsichten konkretisiert. Parallel dazu wird die Ortskernplanung in Form eines kommunalen Richtplans erarbeitet. (pd)