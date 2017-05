Glauser und Wyssen wiederholten Vorjahressieg

Trotz zwischenzeitlicher Regengüsse fand auch dieses Jahr der 47. Wettkampf zum «Schnällschte Chandertaler» statt. Am Samstag organisierte der Turnverein Frutigen diesen Anlass erstmals auf dem Grund des Fussballplatzes, da der gewohnte Ort neben der Widi-Turnhalle infolge der Bauarbeiten zum Holzzentrum gesperrt blieb. Wie letztes Jahr zeigten Noelle Glauser (15) und Michael Wyssen (16) von der JUTU Frutigen, dass sie die Schnellsten auf der 80-Meter-Bahn sind.

Stürze und Tränen

Schnelle Zeiten konnte es diesmal nicht geben, da der Rasen viel zu nass war und es beim Start, während und nach dem Lauf zu Ausrutschern und Stürzen kam. Mancher Traum ging dabei nicht in Erfüllung, und es gab deswegen vor allem bei den Kleinen Tränen. Zum Glück wurden aber die Vorläufe in zwei Serien gelaufen, und es gab Gelegenheit, sich noch zu verbessern.

Trotzdem stand der Sport im Vordergrund, und es wurde bis zum Zieleinlauf gekämpft. Es zeigte sich einmal mehr, dass die talentiertesten und am besten trainierten Mädchen und Knaben in den Finals die Nase vorne hatten und sich zum Wettkampf der schnellsten Oberländer, der am 3. Juni in Thun stattfinden wird, qualifizieren vermochten.

Neben Glauser und Wyssen holte sich die JUTU auch über 50 Meter mit Sarah Wnuk und Gian Trummer (beide 11-jährig) die ersten Ränge. Über 60 Meter schafften es Auswärtige wie Ronja Däpp aus Reichenbach und Nick Trummer aus Kandersteg zum Sieg. Wie in den letzten Jahren konnten sich die drei Medaillengewinner in den Finalläufen aller Kategorien – mit Ausnahme des Jahrgangs 2001 – für den Wettkampf in Thun emp­fehlen.

Fabelzeit von Jael Rubin

Am Nachmittag fanden noch die Entscheidungen über 1000 Meter statt, bei denen es zu Abnützungskämpfen kam und wo es mit wenigen Ausnahmen zu klaren Siegen kam. Fast unfassbar war dabei die Zeit der sechs­jährigen Jael Rubin: 4:31,7! Gesamtbestzeit erliefen sich die Kanderstegerin Lea Niedhart und der Frutiger Abdirahman Ibrahim.

Ranglistenauszug

Superfinals Mädchen. 50 m: 1. Sarah Wnuk, JUTU GETU 8,59; 2. Lynn Maier, JUTU 8,69; 3. Aline Liv Christen, Widi 1. Kl. B 8,87. – 60 m: 1. Ronja Däpp. Jugi Reichenbach 8,88; 2. Nicole Hauswirth, Widi 9,09; 3. Tatjana Müller, JUTU 9,09. – 80 m: 1. Noelle Glauser, JUTU 11,59; 2. Noelle Jana Donzé, JUTU 11,95; 3. Julia Hiltbrand, Jugi Reichenbach 11,96.

1000 m: 2010 und jünger: 1. Jael Rubin, Schule Reudlen 4:31,7; 2. Julia Rubin, Schule Reudlen 4:51,7; 3. Enya Inniger, Widi 5:18,8. –

2009: 1. Melanie von Känel, LC Scharnachtal 4:32,0; 2. Ladina Germann, Widi 1.Kl. B 4:48,0; 3. Lenia Bettschen, Jugi Reichenbach 4:49,6. – 2008: 1. Lynn Maier, JUTU 4:40,5; 2. Anouk Zürcher, Kanderbrück 4:44,5; 3. Celine Zurbrügg, JUTU 4:45,7. – 2007: 1. Malea Mürner, Jugi Reichenbach 4:16,6; 2. Lavina Loretan, Faltschen 4:24,6; 3. Linda Abbühl, Widi 3./4. B 4:29,6. – 2006: 1. Elena Baumgartner, JUTU 4:18,2; 2. Anna Baumgartner, JUTU 4;19,4; 3. Samira Meier, Jugi Goldiwil 4:20,4. – 2005: 1. Aline Fuhrer, Primarschule Widi 4;09,7; 2. Julia Holzer, TV Kandersteg 4:37,0; 3. Basmana Ibrahim, JUTU GETU 4:39,3. – 2004: 1. Enya Mürner, Jugi Reichenbach 3:47,2; 2. Ronja Däpp, Jugi Reichenbach 3:47,8; 3. Nicole Messerli, JUTU 3:59,3. – 2003: 1. Andrea Müller, JUTU GETU 4:01,8; 2. Lea Hurni, OSS 4:13,0; 3. Nadja Bircher, Aeschi 4:39,6. – 2002: 1. Lea Niedhart, TV Kandersteg 3:45,7; 2. Katja Zobrist, LV Thun 4:09,6; 3. Julia Hiltbrand, Jugi Reichenbach 4:28,5.

Superfinals Knaben. 50 m: 1. Gian Trummer, JUTU 8,28; 2. Jannik Knecht, JO/FC 8,67; 3. Lukas Klopfenstein, Schule Oberland 8,75. – 60 m: 1. Nick Trummer, Primarschule Kandersteg 8,53; 2. Yoann Donzé, Frutigen 9,26; 3. Matthias Gyger, Kandergrund 9,44. – 80 m: 1. Michael Wyssen, JUTU 11,23; 2. Philip Schärz, Schule Adelboden 11,31; 3. Ivan Steiner, OS Frutigen 12,25.

1000 m: 2010 und jünger: 1. Ramon Hurni, Kanderbrück 4:22,3; 2. Lino Meier, Jugi Goldiwil 4:25,4; 3. Nik Fuhrer, FC Frutigen 4:27,6. – 2009: 1. Elmo Frei,Widi 1.Kl. B 4:29,0; 2. Nicolas Knecht, JO/FC 4:42,5; 3. Marc Flurin Grossen, Primarschule Aeschi 4;47,4. – 2008: 1. Mael Niedhart, TV Kandersteg 4:20,4; 2. Mario Rubin, Schule Reudlen 4:28,7; 3. Jannik Knecht, JO/FC 4:29,7. – 2007: 1. Lars Fuhrer, FC Frutigen 3:57,9; 2. Nils Willen, Widi 3./4. B 4:05,0; 3. Finn Zahler, Widi 3./4. B 4:10,0. – 2006: 1. Jan Hurni, Kanderbrück 3:50,9; 2. Josua Künzi, Adelboden 4:02,7; 3. Matthias Gyger, 3./4. Kandergrund 4:05,1. – 2005: 1. Juri Friedli, Widi 4:03,7; 2. Joël Schmid, Widi 5./6. D 4:09,2; 3. Fabian Schmid, JUTU 4:10,2. – 2004: 1. Andreas Grossen, Hirzboden 3:50,1; 2. KenzoRüegg, Widi 5./6. A 3:50,9; 3. Björn Schmid, Widi 5./6. A 3:55,4. – 2002: 1. Abdirahman Ibrahim, OSS Frutigen 3:39,0.

(Berner Oberländer)