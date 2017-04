Höchste Zeit, Resultate zu liefern

Seit 2013 beteiligt sich der Inder Sajive Trehaan am Tourismusgeschäft im Berner Oberland. Zuerst stieg er im Hotel Résidence in Grindelwald ein. Später übernahm er das Hotel Hirschen in Ebligen. Zwischenzeitlich war er Pächter im Restaurant Bahnhof in Interlaken, und seit März letzten Jahres ist er Besitzer des Hotels Du Lac in Därligen.

In Grindelwald, Ebligen und Därligen verkündete er grosse Pläne. Gehalten hat er nichts. Sowohl aus dem Résidence wie auch aus dem Hirschen hat er sich zurückgezogen. Vom letztes Jahr angekündigten «Lake Resort» in Därligen ist bisher nichts zu sehen.

Grundsätzlich sollte man allen Investoren eine Chance geben. Aber als Touristiker im Oberland macht Trehaan bisher keine glückliche Figur. Auch die jüngsten Vorwürfe ehemaliger Arbeitnehmer stärken seine Vertrauenswürdigkeit nicht. Für ihn ist es höchste Zeit, Resultate anstatt negativer Schlagzeilen zu liefern.

