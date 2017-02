Homberger-Trio siegte bei Derniere erstmals

Gsteig Nach elf Austragungen droht der Schluss: Das «härteste 24-Stunden-Skirennen der Schweiz» wird in der bestehenden Form nur noch einmal, am 10. und am 11. Februar, durchgeführt. Ob es einen Nachfolgeanlass gibt, ist offen. Mehr...

Svend Peternell. 19.01.2017