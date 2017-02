Hunde und Musher im Kampf mit der Wärme

Weil der Schnee nicht so hoch liegt wie in den vergangenen Jahren, war das internationale Gadmer Schlittenhunderennen nach dem vorgängigen Dauerregen stark gefährdet. Es brauchte schon einen Sondereinsatz von Nordic-Zentrum-Loipenchef Mathias Krump, seinem Göttibuben Christian Krump (OK Streckenchef) und vielen Helfern, die Trails doch noch herzurichten.

Letztlich wurde das OK um Präsident Thomas Huber für den grossen Aufwand doch noch mit intakten Verhältnissen belohnt. Das sonst schneesichere Bergdorf an der Sustenpassstrasse präsentierte sich den 127 Mushern und 500 Vierbeinern sowie den zahlreich aufmarschierten Zuschauern vor einer malerischen Prachtkulisse.

Einzigartig bei der nordischen Veranstaltung im Gadmertal ist die besondere Ambiance und die Nacht-Trophy. Todernst geht es bei der Nacht-Trophy nicht zu. Wer gut im Kühemelken und gut im Erfühlen von drei Gegenständen ist sowie ein schnelles Gespann hat, ist da vorne dabei.

Geschickte Postenarbeit wird mit Gutschriften auf die eigene Laufzeit belohnt. Bei diesem Gaudiwettkampf pflegen die Musher auch junge unerfahrene Hunde einzusetzen. Der in einer Wintermärchennacht ausgetragene Plauschwettkampf wurde vom Liesberger Matthias Hartmann gewonnen.

Kämpf schont seine Hunde

Auch Thomas Kämpf aus Heimenschwand, der frühere 300-Meter-Schweizer-Meister mit Buchholterberg, der vor drei Jahren zum Schlittenhundesport gewechselt hatte, ging in Gadmen an den Start. Der Späteinsteiger war im November 2016 im österreichischen Ottenschlag mit sechs eigenen und zwei Gasthunden bereits Vizeeuropameister geworden.

In Gadmen ging Kämpf mit Leithund Dreamer, Damon, Cheyenne, Chinook und den Wheelhunden Danger und Blaze an den Start. Als Doghandler fungierte wie immer seine ebenfalls hundebegeisterte Frau Nicole. Das sonst an Mittel- und Langstrecken gewohnte Sechsergespann konnte bereits beim samstäglichen Wertungslauf nicht an die gewohnte Leistung anknüpfen.

«Ich stellte fest, dass es für meine an Kälte gewohnten Hunde im milden Gadmen zu warm war», begründet Kämpf das mässige Abschneiden. Trotzdem ging es auch am Sonntag an den Start. «Als die Hunde bereits kurz nach dem Start mit den Leinen ein ‹Gnusch› im ‹Fadenzeinli› machten und es auch nach dem Entwirren gar nicht lief, gab ich auf, um die Hunde zu schonen», verriet der gelernte Zimmermann.

Der Vater zweier Töchter ist ein Musher, der seine Hunde nie auspowert. Er war in Tschechien und Österreich vier Mitteldistanzrennen gelaufen. Es schauten ein zweiter Platz und drei weitere Finisherplatzierungen heraus. Es freut Thomas und Nicole Kämpf, dass ihre siebenjährige Tochter Ronja die Hundeliebe ihrer Eltern geerbt habt. So wurde sie mit Zweiergespannen bereits Dritte und Fünfte im Kinderrennen.

Ranglistenauszug

Gadmer Nacht-Trophy: 1. Matthias Hartmann, Liesberg. 2. Wellinga Jurrie, Zwölle. 3. Kaja Schmid, Wolfhausen. 4. Patrick Weis, Friesenheim. 5. Thomas Hänni, Liebefeld. 6. Gabriela Wiklund, Gränichen. 7. Michael Raschli, Kleinandelfingen. 8. Sverine ­Boillerat, Chatillons.

Alle Resultate: www.shr-gadmen.ch. (Berner Oberländer)