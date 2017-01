Illegale Taxis: Was ist zu tun?

«Mit diesen Schwarzfahrten gehen Steuergelder verloren», zitierte diese Zeitung Ende August den Aare-Taxi-Inhaber Daniel Zurbuchen. Seine Kritik galt den zahlreicher werdenden Transportunternehmen, die sich auf die arabischen Touristen konzentrierten – oft ohne Bewilligung. Die Einbussen, welche die Interlakner Taxifahrer innerhalb zweier Monate dadurch erleiden mussten, bezifferte er auf 40'000 bis 60'000 Franken.

Wenige Wochen darauf wurde das Ärgernis auch aufs politische Parkett gehoben: Bernhard Weinekötter (Grüne), Mitglied des Grossen Gemeinderates (GGR) Interlaken, verlangte von den Behörden Auskunft über die Schwarzfahrer.In den gestern verschickten Unterlagen für die nächste GGR-Sitzung vom 31. Januar ist nun die Antwort der Exekutive enthalten.

«Organisierte Strukturen»

«Das Problem von illegalen Taxiunternehmungen tauchte im Sommer 2016 vermehrt auf», hält der Gemeinderat einleitend fest. Insbesondere von etablierten ­Taxiunternehmen seien «zahlreiche Hinweise auf die Pro­blematik» eingegangen, und man habe mit der Kantonspolizei «das Thema aufgegriffen».

Es gelte zu beachten, «dass nicht jedes auswärtige Taxiunternehmen, das sich in Interlaken aufhält, illegal ist; zahlreiche Gäste lassen sich in einem Taxi durch die Schweiz fahren und machen halt in Interlaken».

«Nicht jedes auswärtige Taxiunternehmen, das sich in Interlaken aufhält, ist illegal.»Gemeinderat Interlakne

Es gebe aber auch «Hinweise auf ausländische Fahrer, mehrheitlich aus dem arabischen Sprachraum, die in Interlaken ­ihre Taxidienste anbieten und meist über keine Bewilligung verfügen». Und der Gemeinderat wird noch deutlicher: «Es macht teilweise den Anschein, dass organisierte Strukturen vorhanden sind.»

Doch was ist zu tun? «Ein illegales Verhalten ist erst erfassbar, wenn Fahrten gewerbsmässig, also gegen Entgelt, angeboten werden. Fahrern ohne Bewilligung muss nachgewiesen werden können, dass sie für ihre Fahrten Geld entgegennehmen.» Dies sei «eher schwierig, da der Fahrer dabei ertappt werden muss».

Trotzdem, so schreiben die Behörden, konnten einige Fehlbare angehalten und durch die Kantonspolizei angezeigt werden.

Mediation und Prophylaxe

Für die Gemeinde bestehe eine Schwierigkeit darin, dass die arabische Sprache und Schrift nicht sofort übersetzt und damit verstanden werden könne. Darum werde auf die nächste Saison «der Einsatz einer kultur- und sprachverständigen Person geprüft, die einerseits als Mediator für die arabischen Gäste auftreten, aber auch prophylaktisch gegen die ­illegalen Taxidienste wirken könnte».

Für Daniel Zurbuchen geht diese Ankündigung viel zu wenig weit: «Ich fühle mich von der Gemeinde nicht ernst genommen.» Er betont, dass er den Behörden viele Unterlagen über die illegalen Machenschaften geliefert – aber von der Sicherheitskommission noch immer keine Antwort erhalten habe. Jetzt wollen er und seine Kollegen «weitere Schritte prüfen». (Berner Oberländer)