Im Interlakner Parlament herrschte Einhelligkeit

«Es ist wie ein Blick in die Kristallkugel», sagte Kaspar Boss an der Sitzung des Grossen Gemeinderates (GGR) Interlaken vom Dienstagabend im Kunsthaus. Der Tiefbauvorsteher meinte ­damit die schwierige Prognose, wie sich der Stromverbrauch in Interlaken entwickeln werde. Aber: Ob der Verbrauch wie bisher kontinuierlich abnehmen oder ob die Gemeinde noch wachsen wird – die öffentliche Beleuchtung müsse so oder so saniert werden, stellte Boss klar.

Konkret geht es die genau 899 Leuchtpunkte, die sich auf dem Gemeindegebiet befinden, nicht aber jene an Kantons- und Privatstrassen.Der Sanierungsbedarf, so erklärte der Gemeinderat, basiert vor allem auf dem Alter der Lampen: Sie sind im Durchschnitt rund 31-jährig, gut 65 Prozent sind älter als 25 Jahre, 23 Prozent sogar über 45-jährig – bei einer vorgegebenen Nutzungsdauer von 20 Jahren. Und: Es sind 42 unterschiedliche Leuchtentypen im Einsatz, was eine Vereinheit­lichung nahelege.

60 Prozent weniger Strom

Um das weitere Vorgehen zu de­finieren, haben die betroffenen Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen die Industriellen Betriebe Interlaken (IBI) mit der Ausarbeitung einer Analyse beauftragt. Resultat: Dank dem ­Einsatz von LED-Leuchten mit einer sogenannten zweistufigen Nachtabsenkung – zum Beispiel um 22 Uhr um 50 Prozent und um 1 Uhr um zusätzlich 20 Prozent – könnte der jährliche Stromverbrauch um rund eine Viertel­million Kilowattstunden reduziert werden. Das entspricht ei­ner Reduktion von 60 Prozent. Und einer Kosteneinsparung von jährlich 52'000 Franken.

Für die Sanierung beziehungsweise Erneuerung der Beleuchtung werden fünf Terminstufen vorgeschlagen. Die Gesamtdauer wird auf zehn Jahre veranschlagt, die Kosten für die Gemeinde auf 985'000 Franken – immer basierend auf den gegenwärtig 899 Lichtpunkten. Neben dem entsprechenden Verpflichtungskredit beantragte der Gemeinderat den Abschluss eines Rahmenvertrags der Gemeinden mit den IBI, der die Sanierung und den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung regelt.

Nachbarn vor Entscheidung

Um den Vertrag abzuschliessen, braucht es auch grünes Licht von Unterseen und Matten. Sie entscheiden an ihrer nächsten Gemeindeversammlung über entsprechende Verträge. Im GGR Interlaken stiess die Vorlage auf viel Lob. Der Investitionsbedarf war unumstritten, ebenso die angestrebte Vereinheitlichung der Leuchten. Bei einer Enthaltung, aber ohne Gegenstimme wurden Kredit und Rahmenvertrag genehmigt. (Berner Oberländer)