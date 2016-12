In Erwartung erster Babys

In Zweisimmen ist die Freude an der Eggetlistrasse 5a gross. Nach eineinhalb Jahren ist die entstandene Lücke durch die Schliessung der Geburtenabteilung am Spital Zweisimmen wieder geschlossen. Das neu eröffnete Geburtshaus verfügt über zwei Stockwerke. Im Parterre ist der Gebärsaal mit ­Gebärwanne, je nach Bedarf ein weiteres Gebärzimmer und ein weiteres für Untersuchungen. Das obere Stockwerk dient dem Wohlfühlambiente mit Wohn­küche und zwei Wöchnerinnen- oder Familienzimmern.

Ausgewiesenes Team

Mit der Region für die Region war die Devise. Die Maternité Alpine bietet jungen Elternpaaren aus dem Saanenland und dem Obersimmental ganzheitliche Geburtsvorbereitungen und -kontrollen. Im Geburtshaus werden die Gebärenden rund um die Uhr durch ein erfahrenes und fachlich ausgewiesenes Hebammenteam während der Geburt und der ersten Wochenbetttage betreut.

Als Gynäkologin steht Dr. med. Nadine Kleinebekel im engen Kontakt mit den Hebammen und unterstützt diese, wenn es die Situation erfordert. Bereits für den Januar haben sich acht werdende Mütter angemeldet. Anne Speiser, Vizepräsidentin der Genossenschaft, ist erfreut: «Anfänglich wurde das Projekt Geburtshaus belächelt, jetzt dürfen wir zu Recht Freude haben. Die intensiven Vorbereitungen der vielen freiwilligen und teils unsichtbaren Helfer, die zugesprochenen finanziellen Mittel – auch seitens aller Gemeinden – und das vorbildliche Umbauprogramm der beiden Wohnungen haben zur pünktlichen, funktionstüchtigen Eröffnung beigetragen.» Maternité Alpine wurde im September die Betriebsbewilligung durch die Gesundheitsdirektion erteilt und Anfang November auf die Spitalliste aufgenommen. (Berner Oberländer)