Innovationspreis und Hälteli mit vielseitigem Angebot

Beatenberg war 2016 die Aus­nahme im Berner Oberland: Die 190'272 erzielten Logiernächte bedeuten einen Anstieg um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Erfolg trugen sowohl die Hotellerie als auch die Ferienwohnungen, die Gruppenunterkünfte und das Camping bei. «2016 war ein wichtiges Vereinsjahr», sagte Geschäftsführer Thomas Tschopp an der Hauptversammlung.

Beatenberg Tourismus (BT) hat einen Teil des Hälteli-Areals gekauft. «Es ist so eine Art Höhematte von Beatenberg», sagte er lächelnd. Der Spielplatz wurde aufgewertet, und aktuell entsteht aus dem Tennisplatz ein Multifunktionsplatz, der sich für alle Ballsportarten eignet und der Öffentlichkeit dafür zur Verfügung stehen wird.

Im vergangenen Winter hat das Hälteli eine neue Funktion er­halten: Auf Initiative von Karin Gafner und mit Unterstützung von Gemeinde, Sponsoren und tatkräftigen Helfern konnte auf dem Areal die Eisbahn Glice aufgestellt werden. Sie war so erfolgreich, dass die Anlage für die kommenden Winter gekauft wurde. Karin Gafner erhielt für Idee und Umsetzung den In­novationspreis, den Beatenberg Tourismus seit einigen Jahren vergibt.

Die Rechnung ist ausgeglichen, an die Dachmarke TOI zahlt BT neu 43'000 Franken. Die Kur- und Sporttaxen beliefen sich auf 628'000 Franken, der Aufwand für die Kurortseinrichtungen beträgt 306'085 Franken. Beatenberg mit seinem Angebot von Naturerlebnissen passe bestens zur «Zurück-zur-Natur-Ausrichtung» von Schweiz Tourismus, führte Tschopp aus. Die Simmentaler Kuh Livia der Familie Aebersold, die im Herbst festlich zur Miss Beatenberg gewählt worden war, hat am Versammlungstag auch den Titel Miss BEA erobert, wie Präsidentin Verena Moser bekannt gab.

Lieber mit Sundlauenen

Beatenberg Tourismus wurde in Sachen Gemeindewechsel von Sundlauenen zu Unterseen zur Vernehmlassung eingeladen. Der Vorstand lehnt ihn ab, weil Bea­tenberg dadurch das umfassende Angebot von See (mit Ländte und Uferweg) und Berg verliere. Er liess sich an der Versammlung mit einer Konsultativabstimmung die Legitimation zur ablehnenden Haltung geben. 25 Stimm­berechtigte teilten die Meinung des Vorstands, 11 enthielten sich der Stimme, und jemand war dagegen. (Berner Oberländer)