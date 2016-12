Jahresausklang in virtuoser Harmonie

Eröffnet wurde das Konzert zum Jahresausklang in der Dorfkirche Spiez mit dem Konzert in c-Moll BWV 1060 von Johann Sebastian Bach. Nach dem fröhlich-heiteren Allegro beeindruckten der Virtuose Vital Julian Frey und seine Schülerin Jovita Wenger mit ihren Darbietungen auf den Cembali. Das Orchester hielt sich mit dezenten Pizzicati im Hintergrund. Dabei entstand eine wunderbar verflochtene Harmonie und das Bild sanft rieselnder Regentropfen aus einer wogenden Wolkendecke. Zum Abschluss entfaltete sich das lebhafte Alle­gro zum einem variantenreichen Thema, bei welchem Orchester und Cembali im Wechsel die Führung übernahmen.

Solisten setzten Glanzlichter

Einen Höhepunkt bot das Concerto für Streicher und obligate Solovioline in D-Dur von Antonio Vivaldi. Nach dem feierlichen Einstieg durch das Orchester entlockte Konzertmeisterin Ursina Humm Zürcher mit subtiler Bogenführung ihrem Instrument ergreifende Melodien. Später weckten leicht melancholische Passagen und warme Klangbilder Gefühle von Frühlingserwachen und Lebensfreude.

Einen krönenden Schlusspunkt bot Bachs «Brandenburgisches Konzert Nr. 5». In brillantem Einklang intonierten die Solisten Vital Julian Frey am Cembalo, Ursina Humm Zürcher, Violine, und Marianne Hübscher, Flöte, den 1. Satz. Die jubilierende Querflöte vereinte sich hervorragen mit den spannungsgeladenen Rhythmen von Violine und Cembalo. Wobei Letzteres mit einem Mal in eine fulminante Solokadenz überging und beim Publikum Bewunderung auslöste. Zum Abschluss übernahm das Orchester wieder die Führung und rundete das aussergewöhnlich gefühlvoll intonierte Konzert mit einem virtuosen Finale ab. Das Publikum bezeugte seine Begeisterung mit kaum enden wollendem Applaus. (Berner Zeitung)