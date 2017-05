Jennifer und Nicolas sind die schnellsten Bödeler

Der Föhn ist an Skirennen völlig unbeliebt, am vergangenen Samstag war er auf dem Bödeli aber höchst willkommen. Er hielt nämlich den Regen bis kurz vor Wettkampfschluss zurück. Die rund 150 Buben und Mädchen wussten dies zu schätzen. Sie lieferten sich auf der Rundbahn beim Bildungszentrum Interlaken (BZI) spannende Duelle in den Sprints und den 1000-Meter-Läufen.

Die Wanderpreise für die schnellsten Bödeler konnten der 15-jährige Nicolas von Bergen und die 14-jährige Jennifer Knecht mit ihren Bestzeiten in den 80-Meter-Sprints in Empfang nehmen. Nicolas gewann mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf den ein Jahr jüngeren André Steiner (TVU). Und Jennifer siegte mit 27 Hundertsteln vor der ein Jahr älteren Michelle Schmocker (ebenfalls TVU).

Auch die schnellsten 1000-Meter-Läuferinnen und -Läufer lieferten sich spannende Duelle. Der 14-jährige André Steiner (TVU) knackte mit 2:59,90 erstmals die 3-Minuten-Grenze und lief Tagesbestzeit. Mit 3:28,25 stellte die ebenfalls 14-jährige Linda Seiler (TVU) eine klare Bestzeit bei den Mädchen auf.

Es gab in dem von den Industriellen Betrieben Interlaken unterstützten Wettkampf auch Doppelsieger (Kategoriensiege sowohl im Sprint wie über 1000 m): André Steiner (TVU, Jg. 2003), Mattia Schläpfer (Interlaken, Jg. 2006), Stephan Thöni (TVU, Jg. 2007) und Ladina Reist (TVU, Jg. 2005).

Die Medaillen und Diplome überreichten Christoph Seiler (Präsident von Swiss Athletics) und Gaby Spring (Ehrenmitglied des TVU). Die ersten drei jeder Kategorie qualifizierten sich für «Die schnällschte Oberländer» am 3. Juni in Thun.

Rangliste: Sprint Mädchen: 80 m. Jg. 02: 1. Michelle Schmocker (TVU) 11.31, 2. Sara Strahm (All Blacks Thun) 11.72, 3. Jil Zurbrügg (TVU) 12.03. – Jg. 03: 1. Jennifer Knecht (TVU) 11.04, 2. Jana Giovinetti (TVU) 11.49, 3. Emily Glaus (Jugi Wilderswil) 11.62. – 60 m. Jg. 04: 1. Lea Schenkel (TVU) 9.07, 2. Livia Seiler (TV Bönigen) 9.16, 3. Alisha Feuz (TV Matten) 9.22. – Jg. 05: 1. Ladina Reist (TVU) 8.70, 2. Jody Hackney (Unterseen), 3. Aline Härry (TVU) 9.02. – Jg. 06: 1. Sina Mischler (TVU) 9,62, 2. Noe Scheurer (TVU) 9.94, 3. Lana Petrovic (TV Bönigen) 10.13. – Jg. 07: 1. Lea Studer 9.21, 2. Angela Rüegsegger 9.89, 3. Jasmine Rüegsegger 10.00 (alle TVU). – 50 m. Jg. 08: 1. Cylea Bürki (LV Thun) 8.82, 2. Flavia Reist (TV Bönigen) 8.91, 3. Cécile Müller (TV Matten) 9.29. – Jg. 09: 1. Joanna Solène Rod (Leissigen) 9.21, 2. Alina Marti (TVU) 9.58, 3. Anne Josi (TV Bönigen) 9.79. – Jg. 10/11: 1. Fiona Stähli (Satus Interlaken) 10.47, 2. Luana Nydegger (Iseltwald) 10.65, 3. Noor Vögeli (Jugi Wilderswil) 10.96.

Sprint Knaben: 80 m. Jg. 02: 1 Nicolas von Bergen (TVU) 10.36. – Jg. 03: 1. André Steiner 10.28, 2. Timo Fahrenbruch 10.73, 3. Julian Zaugg 10.95 (alle TVU). – 60 m. Jg. 04: 1. Daniel Staub (Lauterbrunnen) 8.81, 2. Fabrice Wanzenried (Grindelwald) 9.40, 3. Lukas von Bergen (TVU) 9.43. – Jg. 05: 1. Xavier Fischer 8.80, 2. Matteo Lüthi 9.51, 3. Manuel Hiltbrunner 9.80 (alle TVU). – Jg. 06: 1. Mattia Schläpfer (Interlaken) 9.11, 2. Jonas Gisler (TV Bönigen) 9.68, 3. Thierry Jäggi (TV Matten) 9.94. – Jg. 07: 1. Stephan Thöni (TVU) 9.23, 2. Silvan Schlatter (TVU) 10.06, 3. Jan Förderer (TV Matten) 10.25. – 50 m. – Jg. 08: 1. Nicola Feuz (Gsteigwiler) 8.02, 2. Sandro Corera (TV Matten), 3. Lars Sarson (TVU) 8.53. – Jg. 09: 1. Morris Mathys (TVU) 8.76, 2. Dario Lauener (Unterseen) 8.99, 3. Jan Richert (TVU) 9.02. – Jg. 10/11: 1. Leon Ellenberger (TV Bönigen) 8.86, 2. Timon Ammann (Unterseen) 9.34, 3. Nino Grieder (TV Grindelwald) 10.28.

1000 m Mädchen. Jg. 01: 1. Corina Steiner (TVU) 3:41.47. – Jg. 02: 1. Sara Strahm (All Blacks Thun) 3:46.07. – Jg. 03: 1. Linda Seiler (TVU) 3:28.25, 2. Pirjo Mühlematter (NSC Oberhasli) 3:51.08, 3. Lea Hehl (TV Matten) 3:58.16. – Jg. 04: 1. Mara Durrer (TVU) 3:37.12, 2. Ann Kallen (Matten) 3:49.90, 3. Linda Lörtscher (Wilderswil) 3:49.99. – Jg. 05: 1. Ladina Reist (TVU) 3:32.52, 2. Aline Härri (TVU) 3:42.63, 3. Shanya Bürki (LV Thun) 3:47.90. – Jg. 06: 1. Lana Petrovic (TV Bönigen) 4:10.65, 2. Noe Scheurer (TVU) 4:19.80, 3. Selina Michel (TVU) 4:30.75. – Jg. 07: 1. Jasmina Rüegsegger 3:52.76, 2. Angela Rüegsegger 3:57.85, 3. Lea Studer 3:3:59.07. – Jg. 08: 1. Andina Wagner (Wilderswil) 4:13.73, Cylea Bürki (LV Thun) 4:18.80, 3. Flavia Reist (TV Bönigen) 4:27.91. – Jg. 09: 1. Alisa Michel (Unterseen) 4:15,66, 2. Seija Mühlematter (TV Matten) 4:44,44.

Knaben. Jg. 02: 1. Dario Ringgenberg 3:11.69, 2. Nicolas von Bergen 3:24.19 (beide TVU). – Jg. 03: 1. André Steiner 2:59.90, 2. Julian Zaugg 3:21.03, 3. Dan Schönholzer 3:22,94 (alle TVU). – Jg. 04: 1. Lukas von Bergen (TVU) 4:07.16. – Jg. 05: 1. Matteo Lüthi (TVU) 3:37.26, 2. Manuel Hiltbrunner (TVU) 3:39.78, 3. Livio Mazzolani (TV Matten) 3:53.91. – Jg. 06: 1. Mattia Schläpfer (Inter­laken) 3:38.23, 2. Joas Gisler (TV Bönigen) 3:57.29, 3. Mischa Sigrist (TV Matten) 4:07.63. – Jg. 07: 1. Stephan Thöni 3:46.45, 2. Jari Abegglen 4:11,78, 3. Dominic Hurni 4:13.01 (alle TVU). – Jg. 08: 1. Lars Sarson (TVU) 4:07.45, 2. Nicola Feuz (Gsteigwiler) 4:10,02. – Jg. 09: 1. Jan Richert 4:13.17, 2. Matti Vögeli 4:45.60 (beide TVU). (Berner Oberländer)