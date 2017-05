«Jetzt geht es um die Wurst»

Wilderswil

Die Bauarbeiten zur Umgestaltung Ortsdurchfahrt von Wilderswil haben die Einmündung der alten Staatsstrasse erreicht, über die auch die Bahnlinie führt. Am kommenden Montag werden hier die Arbeiten an der Fundationsschicht in Strassenmitte in Angriff genommen. Die Arbeiten werden in einer langen Schicht bis in die Nacht hinein ausgeführt, damit die Verkehrsbehinderungen so kurz wie möglich gehalten werden können. Die Belagsarbeiten erfolgen am Morgen des 9. Mai, wie der Kanton gestern mitteilte. Der Verkehr wird von Hand geregelt. Die Arbeiten werden zu zusätzlichen Verkehrsbehinderungen ­führen.