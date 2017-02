Jubelndes Finale für doppeltes Jubiläum

Spontan stellten sich Mitglieder des Orchesters der Zweisimmner Konzerte (OZK) unter der Leitung der Konzertmeisterin Charlotte Zehnder bereit, ein besonderes Projekt zu erarbeiten und spielerische Hürden auf sich zu nehmen. Wie zu erfahren war, bildete dies zugleich einen Ersatz, da sie im vergangenen Dezember beim Brahms-Requiem mit dem Cantate-Chor Zweisimmen keinen Einsatz hatten.

Das Doppeljubiläum mit der 10. Auflage der Konzertreihe und dem 50-jährigen Bestehen der organisierenden Konzertvereinigung Zweisimmen wurde in der Kirche Zweisimmen mit besonders festlicher Musik gewürdigt.Da während der 50-jährigen Geschichte Werke von Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt standen, eröffnete das OZK unter der Leitung von Klaus Burkhalter erfrischend und unbeschwert mit der Orchestersuite C-Dur für Oboen, Fagott, Streicher und Basso continuo den Konzertreigen. Nach der Ouvertüre folgten lebendig interpretierte Tanzsätze.

Während exakte Anfänge mit Auftakten und Tempoübergängen nicht durchwegs präzis wirkten, überzeugten die charaktertreue Wiedergabe und der klare Klangkörper. In der Orchestersuite h-Moll für Flöte, Streicher und Basso continuo brillierte Ana Oltean als Solistin. Ins beste Licht stellte sich in diesem Werk das Orchester unter Anführung ihrer Konzertmeisterin und liess sich mitreissen. Die Solistin entfaltete ihre glanzvollen Passagen dynamisch-beweglich. Mit brillantem und präsentem Klang überzeugte sie in ihrem virtuosen Spiel. Die Begeisterung des Publikums war nicht zu überhören.

Beschwingte Tempi

Brillante Passagen zu leisten hatte der Trompeter Markus Würsch im 2. Brandenburgischen Konzert F-Dur. Es ist das zweite in einer Sammlung von sechs Konzerten, die Bach im März 1721 unter dem Titel «Six Concerts avec plusieurs instruments» in Partitur an den Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt sandte.

Weich wirkte das Zusammenspiel des Solistenquartetts Violine, Flöte, Oboe, Trompete. Die Tempi wurden beschwingt gewählt, ohne ins Extreme zu treiben. Lebhaft und engagiert, ohne übertriebene Akzentuierungen wurde musiziert. Die dem Streichertutti gegenübergestellte heterogene Sologruppe hatte trotz ihrer Gegensätzlichkeit die gleiche Thematik zu spielen, was mit angepasster Klangbalance gut zur Geltung kam. Am Donnerstagabend erfreuten nebst dem ­jubilierend-tänzerisch-barocken Programm der Publikumsaufmarsch von rund 250 Zuhö­renden. (Berner Oberländer)