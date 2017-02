Junger Meiringer mit gutem Resultat an FIS-Rennen

An beiden Renntagen herrschte Bilderbuchwetter am Hasliberg, die Pisten waren hervorragend präpariert und garantierten faire Bedingungen auch für Fahrer mit hohen Startnummern. Die zwei Läufe am Mittwoch waren mit 39 Toren eng gesteckt und etwas ­weniger schnell als die Kurse am Donnerstag mit 35 und 37 Richtungsänderungen.Das schnelle Tempo forderte allerdings am zweiten Tag hohen Tribut, schieden doch 41 Fahrer mit Sturz oder Torfehlern aus. Wie hart um eine gute Rangierung gekämpft wurde, ist aus den knappen Abständen ersichtlich, lagen doch die ersten 11 Fahrer innerhalb einer Sekunde.

Junge Fahrer mit Potenzial

Zu den Geschlagenen müssen sich einmal die Weltcupcracks Luca Aerni, Ramon Zenhäusern und Reto Schmidiger zählen. Keiner konnte die jungen Wilden auf dem Podest gefährden. Nebst dem Franzosen Thibault Favrot, der am Mittwoch als ­Sieger und am Donnerstag als Zweitplatzierter aufgerufen wurde, überzeugten der Walliser Marc Rochat mit einem Sieg, der Ostschweizer Cedric Noger mit einem zweiten und einem vierten Platz sowie der Bündner Sandro Jenal mit einem dritten und einem fünften Rang. Ebenfalls einen dritten Rang erkämpfte sich der Freiburger Pierre Bu­gnard.

Mit einem tollen 37. Rang in diesem Klassefeld machte der junge Meiringer Arne Ackermann auf sich aufmerksam. «Ich habe zwei solide Läufe heruntergebracht und bin zufrieden; am ersten Tag habe ich leider im zweiten Lauf an einem Tor an­gehängt und viel Zeit verloren», kommentierte er seine Fahrten.

Der 18-Jährige bereitet sich am Sportgymnasium Engelberg auf die Maturaprüfung vor und hofft, mit seinen Leistungen für nächstes Jahr den Aufstieg ins C-Kader zu schaffen.

Nur lobende Worte fand die Technische Delegierte der FIS, die Engländerin Susan Berry, für die Infrastruktur und die Organisation am Hasliberg. Sie freue sich jedenfalls schon auf den nächsten Einsatz im Oberhasli, sagte sie im Gespräch am Pistenrand.

Glücklich über den unfallfreien Verlauf äusserten sich Reto Schläppi, Leiter des Skirennzentrums, und Geri Fuchs, Präsidenten des Fördervereins des Renn- und Trainingszentrums. Fuchs war zuständig für die knapp 50 Helfer, die pro Renntag ihren ehrenamtlichen Einsatz leisteten.



