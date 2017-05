Käfertreffen am Brienzersee

«Am Wochenende vom 6. und 7. Mai findet das wohl schönste Käfertreffen der Schweiz in Brienz, Berner Oberland, statt», schreiben die Verantwortlichen des Events in einer Medienmitteilung. Das Treffen findet seit 2005 jedes zweite Jahr in Brienz statt.

«Es ist nicht das grösste, aber eines der tollsten Treffen der Freunde von luft­gekühlten und frisch polierten VW-Juwelen.» Treffpunkt ist der Campingplatz Aaregg. «Für das leibliche Wohl ist mit Chäsbrätel, Fleisch vom Grill und weiteren Leckereien gesorgt. Verdursten muss bestimmt auch niemand, egal, ob bei Tag beim Flanieren oder am Abend in der ‹Schrottplatz-Bar›.»

Höhepunkt soll die traditionelle, sonntägliche Ausfahrt sein. Gestartet wird am Sonntag 7. Mai, um 10 Uhr beim Camping Aaregg. Der Corso führt dann über die Talebene nach Brienzwiler, vorbei am Freilichtmuseum Ballenberg, über Schwanden nach Brienz und zurück zum Campingplatz, wo um 15 Uhr die schönsten Fahrzeuge prämiert werden. Der Besuch des Treffens ist für Zuschauer kostenlos

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.käfertreffen.ch. (pd/sgg)