Keine Diskussion zu Rechnung und Tracht

Trine Altermann stellte als neu gewählte Gemeinderätin zum ersten Mal die Rechnungen vor, die nach dem neuen Rechenmodell HMR 2 erstellt worden sind. Brienz steht danach finanziell gut da: Im Gesamthaushalt gab es bei einem Aufwand von 19,93 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 0,83 Millionen Franken. Bei der Rechnung allgemeiner Haushalt (steuerfinanziert) betrug der Aufwand 11,56 Millionen Franken, der Ertragsüberschuss lag bei 112'758 Franken.

Mit einem Smiley waren die Einkommenssteuern, das Netznutzungsentgelt, der Energieverkauf, die Vermögenssteuern und die Quellensteuern gekennzeichnet, das heisst, es gab gegenüber dem Budget Mehreinnahmen. Mehraufwände gab es beim Energieankauf, beim Wasser wegen ­einiger Rohrbrüche, bei der Sozialhilfe und bei der öffentlichen Beleuchtung, weil neue Lampen angeschafft wurden.

Die Rechnungen für Wasser, Abwasser, Abfall, Energie und Wasserkraftwerke, in Brienz NPM-Produkte genannt, zeigen, dass der Deckungsgrad im Lot ist. Beim Abwasser und beim Abfall liegt er ganz leicht unter 100 Prozent, und bei den Wasserkraftwerken schwang er mit 201,7 Prozent obenaus. «Wir erzielten beim Kraftwerk Giessbach die zweithöchste Stromproduktion», sagte Altermann.

Ortsbus für Feldstrasse

Ohne Wortmeldungen erteilte die Gemeindeversammlung die Zustimmung zur Überbauungsordnung Tracht. Die bestehende Überbauungsordnung mit einem Hotel, damals initiiert von Urs Gossweiler, wird damit abgelöst. Die Bank Brienz Oberhasli kann jetzt zwei viergeschossige Gewerbe- und Wohnbauten erstellen, verbunden mit einem zweigeschossigen Flachdachbau. «Die Denkmalpflege hat das Vorhaben als positiven Beitrag zur Siedlungserneuerung beurteilt», sagte Gemeinderätin Barbara Michel.

Der neue Gemeinderatspräsident Peter Zumbrunn orientierte über die Legislaturziele. Sie richten sich nach dem Leitbild. «Wir haben sie relativ offen gestaltet, sodass man in der heutigen schnelllebigen Zeit rasch ­reagieren kann», sagte er. Die zweite Orientierung betraf die Feldstrasse. Im Dezember 2016 wurden Töpfe als Hindernisse aufgestellt, bei der Schneeräumung mussten sie entfernt werden, und jetzt werden sie nicht mehr aufgestellt.

Der Bau der Sperre am Mühlebach hat begonnen. Für die Lastwagen gilt Einbahnverkehr, sodass die Feldstrasse entlastet ist. Dafür soll sie Ende Jahr beim Wechsel des Fahrplans der Zentralbahn an den öffentlichen Verkehr angeschlossen werden, weil in der Zone Langacherli viel gebaut worden ist. Vorgesehen ist ein zweijähriger Versuchsbetrieb mit einem Ortsbus.

Der Zusammenschluss mit der Schule Oberried ist vertraglich geregelt. Die Viert- bis Neuntklässler aus Oberried besuchen ab Schuljahr 2017/2018 die Schule in Brienz.

Brienzer Skistars

Vizegemeindepräsidentin Madeleine Zobrist stellte mit Katja Grossmann und Eric Wyler zwei junge Brienzer vor, die das Dorf am See zum bedeutenden Skiort machen. Katja ist Vize-Junioren-Weltmeisterin in der Abfahrt und Eric Wyler Junioren-Schweizer-Meister im Riesenslalom. (Berner Oberländer)