Keine Einsprachen gegen Beschneiungsanlage

Das Baugesuch für die Beschneiungs­anlage Mürren lag öffentlich auf. Einsprachen gab es keine, wie Schilthornbahn-Direktor Christoph Egger in einer Medienmitteilung zitiert wird. «Wir rechnen damit, die Baubewilligung in den nächsten Wochen zu erhalten, sodass der Bau der Anlage Ende Mai 2017 aufgenommen werden kann», so Egger.

Damit ist die geplante Beschneiungsanlage Mürren im Zeitplan. Im Sommer 2017 wird die Anlage im Abschnitt Hö­helücke-Allmiboden sowie Höhelücke-Maulerhubel-Winteregg realisiert. Diese Etappe umfasst eine Länge von 4,5 Kilometern mit 51 Zapfstelen und 51 Lanzen beziehungsweise Schnee-Erzeugern. «Die Inbetriebnahme sollte Anfang Oktober dieses Jahres erfolgen», so Egger.

40 Prozent kommen via Winteregg

Für die Destination sei diese Anlage eine wichtige Aufwertung. Die Bedeutung der Schneesicherheit von Allmend­hubel nach Winteregg respektive umgekehrt sei gross. «Rund 40 Prozent der Schneesportler reisen über die Winteregg ins Skigebiet und abends auch wieder ab.» Mit gut beschneiten und präparierten Pisten gewinne das Skigebiet Mürren-Schilthorn gesamthaft an Attraktivität. (cb/pd)