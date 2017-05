Kinder musizieren für Kinder

Die weitverbreitete Meinung, Kinder würden sich nur noch mit Handy und PC beschäftigen, wurde einmal mehr widerlegt. Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren begeisterten in der Aula Hofachern über 70 dankbare Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren musikalischen Einlagen.

Ob zu zweit am Flügel mit Regula Bürgin, zu dritt mit Susanne Burger oder im selbstständigen Quintett, der Applaus war ihnen sicher. Einige erstaunten mit künstlerischen Fähigkeiten, andere spielten sich in die Herzen der Gäste mit dem Mut der Unbekümmertheit. So jedenfalls kam es rüber, obwohl sicher manches Herz schneller schlug als im Alltag.

Energie, Leben und Liebe

Die abwechslungsreichen Stücke vom Latin bis zum Klassiker waren für mehr als zur Erheiterung gedacht. Myriam Manser unterstützt seit über 25 Jahren ein Heim für Strassenkinder im südindischen Bangalore, das von ursprünglich 20 auf inzwischen 100 Kinder angewachsen ist und vor bald 12 Jahren ein eigenes Haus beziehen konnte.

Eszter Eiffert, die kürzlich in Bangalore weilte, zeigte sich erfreut über die fröhliche Stimmung im Heim, die sie so nicht erwartet hatte. «Die gute Energie, das Leben und die Liebe, die da herrschen, waren geradezu fühlbar», erzählte sie fasziniert. «Die Kinder wohnen und schlafen weitgehend in gemeinsamen Räumen, und doch war von Streit und Lärm nichts bemerkbar», so Eszter Eiffert.

Leckerer Risotto, bunte Bilder

Weil der Mensch nicht allein von Musik lebt, luden Daniel Manser und seine Crew zum Risotto vom Kochkessi samt süssen Leckereien ein. Nebenbei, aber nicht minder eindrücklich, präsentierte Lie de Pourtalès bunte Bilder, zur eigenen Freude der Käufer oder zum Verschenken.

Spenden von über 2600 Franken gehen ohne Abzug an das Kinderheim, dessen kleine Bewohner nach englischem Brauch die Schule uniformiert besuchen müssen.

Spendenkonto: Cerf Manser, Kinderheim Morning Star, 3700 Spiez, Postkonto 80-795662-4. 20 Franken reichen für den Heimaufenthalt eines Kindes einen Monat lang. (Berner Oberländer)