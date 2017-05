Kirche wird wieder dicht gemacht

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass die Hagelkörner auf Schindeln und Ziegel eindroschen. Seither ist das Dach der schönen Kirche am Dorfrand von Diemtigen nicht mehr ganz dicht. «Zum Teil sammelt sich das Wasser nach starken Regenfällen und läuft dann innen der Wand entlang runter», berichtet der Präsident des Kirchgemeinderates Walter Küng. Schlecht für das Mauerwerk und schlecht für die beiden Wandbilder, mit denen der berühmte Schweizer Kirchen- und Glasmaler Paul Zehnder vor 100 Jahren die Dorfkirche verzierte.

Nun wird das Dach aber wieder dicht gemacht. Vor gut einer ­Woche genehmigten rund 30 Gemeindemitglieder an einer ausserordentlichen Versammlung den nötigen Renovationskredit über 240 000 Franken. Bereits einen Tag später begannen die Arbeiten, das Gotteshaus wurde eingerüstet, und ein Wechsel der Dachziegel, wie er zuletzt 1951 vorgenommen wurde, kann durchgeführt werden.

Darunter wird zunächst jedoch ein Unterdach aus Holz errichtet. Das bringe laut Küng isolationstechnische Vorteile, verursacht aber zusätzliche Kosten, für die die Kirchgemeinde selbst aufkommen muss. Denn der Heimatschutz, der sich sonst zu circa einem Drittel an den Gesamtkosten der Sanierung beteilige, lehne eine Beteiligung im Falle von technischen Neuerungen ab, wie Walter Küng erläutert.

«Das ist eine grosse Summe»

Einen Beitrag gibt es noch von der Hagelversicherung. Den Rest, rund 150 000 Franken, muss die Kirchgemeinde selbst aufbringen. «Das ist eine grosse Summe für uns», gibt der Kirchgemeinderatspräsident zu. Zwar betrage das Jahresbudget rund 3 Millionen Franken, aber durch die grosse Fläche im weitläufigen Diemtigtal sei die Kirchgemeinde «sehr aufwandreich», so Küng.

Kosten verursachen auch der zweite Standort in Zwischenflüh sowie je zwei Pfarr- und Sekretariatsstellen bei 1800 Gemeindemitgliedern. Und mit der aktuellen Sanierung sei es nicht getan: Die Elektroheizung und die Kirchenbänke seien in die Jahre gekommen. Vor vier Jahren wurde zudem das Pfarrhaus renoviert.

Ein Spezialist sitzt mit im Rat

Nun ist aber erst einmal das Dach dran. Gleichzeitig sollen Risse in der weissen Aussenfassade geschlossen und neu verputzt werden. Dann kommt der Kirchturm an die Reihe. Und hier sind Spezialisten gefragt. Einer davon sitzt mit Christoph Wissler praktischerweise gleich im Kirchgemeinderat. Der Schreiner ist auf die Erneuerung von Schindel­dächern spezialisiert. In Handarbeit fertigt er zurzeit die rund 150 Bündel mit Schindeln, die für den kompletten Austausch auf dem 150 Quadratmeter grossen Turmdach notwendig sind.

Ein weiteres Expertenteam wird sich die Uhr und die Bronzespitze des Kirchturms vornehmen. Per Helikopter werde die Spitze des filigranen Turms entfernt und nach der Behandlung wieder oben angebracht, erklärt Walter Küng. Dazu würden die Zeiger und die römischen Zahlen auf dem Zifferblatt wieder herausgeputzt. Küng rechnet damit, dass die Arbeiten bis Mitte September abgeschlossen sind. «Ziel ist der Bettag», sagt er.

Die Gottesdienste finden während der Bauarbeiten unverändert statt. «Nur Hochzeiten und Taufen haben wir im Moment keine, weil sich die eingerüstete Kirche nicht so gut auf den Erinnerungsfotos macht.» Aber auch für Heiratswillige hat Walter Küng eine Alternative parat: «Unsere Kapelle in Schwenden auf der Grimmialp.» (Berner Zeitung)