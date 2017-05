Klangvoller Abschluss des Workshops

Unter dem Patronat der Musikschule unteres Simmental und Kandertal (Musika) und der Organisatoren Toni Wyler und Heinz Zimmermann fand ein viertägiger Workshop für Waldhorn in Erlenbach statt.

Für die Leitung konnte die international bekannte spanische Hornistin Maria Rubio Navarro gewonnen werden. Sie ist Solohornistin im Sinfonieorchester von Valencia, und Gastsolohornistin bei den Berliner Philharmonikern.

Während der vier Tage fand Einzelunterricht nebst Ensem­blespiel statt. Nach dem gemeinsamen Einspielen konnte jeweils beim gegenseitigen Hospitieren bei Etüden oder Konzerten viel profitiert werden. Die Teilnehmer kamen gemäss einer Musika-Mitteilung aus den Kantonen Bern, Freiburg und Jura. Unter den erwachsenen Teilnehmern hatte es Amateure sowie Profis.

Ein berührendes Erlebnis

Für das abschliessende Konzert in der Kirche Erlenbach reisten weitere Solohornisten – Freunde von Maria Rubio Navarro – an, sodass insgesamt elf Hornisten den Kirchenraum mit ihren weichen Klängen ausfüllten. Die zahlreichen Zuhörer kamen in den Genuss von Solovorträgen, Trio oder Gesamtformation. Die Dozentin liess es sich nicht nehmen, selbst solistisch aufzutreten und das Hornkonzert von Franz Strauss mit Klavierbegleitung von Magdalena Hamberger zu interpretieren.

Es war ein be­rührendes Erlebnis, dem sehr gut eingespielten Duo durch die verschiedenen Tempi und die perfekten Übergänge zu folgen. ­Dabei wurden dem Zuhörer auf eindrückliche Weise die verschiedensten Klangfarben eines Waldhorns von weich und leise bis hin zu harten und scharfen Klängen gezeigt. Es wurden Werke von Liszt, Reinecke, Mozart, Franz Strauss oder auch dem etwas weniger bekannten Louis Francois Dauprat aufgeführt.

Die «Oberbayerischen Gebirgsweisen» erinnerten stark an kunstvoll mehrstimmig vorge­tragene Alphornmelodien. Dieses Werk, komponiert von Franz Strauss, selbst Hornist und Vater des bekannten Richard Strauss, wurde von allen elf Waldhörnen eindrücklich vorgetragen. Dass das Konzert erst nach zwei Zu­gaben beendet werden konnte, zeugte von den vielen begeisterten Zuhörern. (egs)