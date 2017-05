Lebensretter wird ausgezeichnet

Warm war der Brienzersee Anfang Juni 2016 nicht, so 13 bis 15 Grad am Rand, weiter im See noch kälter. Es war wohl eine Wette, die drei in Brienz campierende Studenten aus Argentinien dazu brachte, vom Wildbach aus Richtung Giessbach schwimmen zu wollen. Nach 300 Metern gerieten sie in Schwierigkeiten. Der Rollstuhlfahrer Simon Kunz, Präsident von Brienz Tourismus, sah das vom Restaurant aus, wo der Segelclub tagte, und reagierte.

Er rief Martin Casagrande an, weil er wusste, dass dieser ein meist start­klares Motorboot hat. Casagrande überlegte nicht lange. Er raste zum Boot im Bärenhafen und stach in See; in die Plane, die das Boot deckte, machte er vorerst nur ein Loch und entfernte sie dann unterwegs.

Per Fallrückzieher ins Schiff

Als er nach rund sieben Minuten bei den Schwimmern ankam, stellte er sich zwischen Aussenmotor und Heck, sodass er möglichst nahe bei der Wasseroberfläche war. Zwei der Halbertrunkenen, eine Frau und einen Mann, sah er sofort und konnte sie an Bord nehmen.

Er hielt sie unter den Achseln, zog sie über seine Beine hinauf und hievte sie per Fallrückzieher ins Schiff. Seine Kenntnisse und Erfahrungen als Rettungsinstruktor im Zivildienst kamen ihm dabei zugute, denn ein Riese ist Casagrande mit rund 70 Kilo Gewicht nicht.

Dritten Schwimmer entdeckt

Wie konnte er es schaffen? «Das Leben fängt im Kopf an», sagt er. Damals auf dem See entdeckte er auch noch einen dritten Schwimmer. Er bekam ihn am Arm zu fassen. Der Mann war aber in einem Zustand, in dem er sich wehrte, klammerte und biss. Erst nach zweimaligem Nachfassen gelang es Casagrande, auch ihn ins Boot zu holen, wo er sofort mit Reanimationsmassnahmen begann.

Er sorgte für Wärme und brachte die drei Studenten zur Anlegestelle beim Wildbach. Dort war das Anlandgehen gar nicht so einfach. Polizei und Rettungssanitäter waren vor Ort, aber auch viele Zuschauer, sodass der Steg unter Wasser gedrückt wurde.

Sich selber in Gefahr gebracht

In einem Zimmer im Hotel Wildbach wurden die stark unterkühlten Schwimmer betreut. 17,3 Grad wurden beim zuletzt geretteten Schwimmer gemessen. «Ich habe mich selber gewundert, dass man das überlebt», sagt Martin Casagrande.

Es ist ihm bewusst, dass er sich mit der ­Rettungsaktion selber in Gefahr gebracht hat. «Aber ich konnte nicht anders.» Er wusste, dass nur schnelle Hilfe die Ertrinkenden retten konnte, und macht sich seither Gedanken, wie am Brienzersee in solchen Situationen schneller Hilfe geleistet werden könnte.

Schon früh hat Casagrande gelernt, mit Todesgefahr und Tod umzugehen. Sein Vater war Assistent des Friedhofsgärtners in Brienz, der auch als Totengräber arbeitete. Martin Casagrande wurde bereits von der Gesellschaft für Lebensrettung mit einer Medaille ausgezeichnet.

Dass er heute im Bellevue in Bern von der Carnegie-Stiftung eine weitere Auszeichnung erhält, freut ihn. «Es gibt sicher ein gutes Mittagessen», sagt er und schmunzelt. (Berner Oberländer)