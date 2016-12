Luftiger Tanz über der Brücke

Eigentlich hätten die Kinder der Umgebung am Donnerstagmorgen schulfrei haben müssen, um dem Spektakel der – statt im Wasser nun kurz im Himmel – tanzenden Tänzerin beizuwohnen. Die Jungs hätten ihr Augenmerk wohl begeistert auf den grossen, blauen Lastwagen gelegt, dessen Kran Spektakuläres vollbrachte. Die Mädchen hätten vielleicht die bunten, sich im Wind drehenden Flügel des Kunstwerks bestaunt. Doch genug der spekulativen Klischees. Sicher ist: Die Anwesenden, die bei der Demontage des Kunstwerks «Die Tänzerin» der Hamburger Künstlerin Gisela Meier-Hahn bewusst oder zufällig anwesend waren, waren sichtlich fasziniert von dem halbstündigen Bergungsspektakel – ein Kunstwerk an sich.

19 Kunstwerke demontiert

Eiskalt war es am Donnerstagmorgen um neun Uhr – vor allem für Roland Balmer, Werftchef der BLS, der als Hobbytaucher ins eisige Wasser unter der Brücke zwischen Unterseen und Interlaken stieg, um die Haken in das Eisengestell des Kunstwerks zu hängen, damit es der Kran an Land hieven konnte. Instruiert hat ihn zuvor der Mann der Künstlerin, Joachim Hahn, der das Befestigen «Der Tänzerin» auf einem Betonblock im Wasser technisch möglich gemacht hat. Roland Seiler, Initiator der Ausstellung, ist zufrieden mit deren Verlauf.

«Wir hatten fast durchwegs gute Reaktionen. Bis auf eine sehr harsche», bedauert er. Aber Kunst stosse seit je leider nicht bei allen auf Verständnis. Demgegenüber sei die Zusammenarbeit mit den Künstlern «bereichernd» gewesen. Und auch diejenige mit den Behörden und dem Werkhof Interlaken sei hervorragend. «Ich bin mir bewusst, dass so ein reibungsloser Ablauf nicht selbstverständlich ist.» Kaum ist «Die Tänzerin» schliesslich aus der Aare geborgen, verabschiedet sich Seiler und eilt weiter, zur Demontage der anderen 18 Kunstwerke.

Herzblut und Schwierigkeiten

Die Künstlerin Gisela Hahn indes macht sich, zusammen mit ihrem Mann und den Werkhofmitarbeitern Hermann Blatter und Albert Abeggen, an die Zerteilung ihres Kunstwerks, das nun an Land steht. Und nur zwei Stunden später wird es in einen kleinen Bus passen.

Warum nannte sie es «Die Tänzerin»? «Die sich drehende Spirale ist ein Lebenssymbol. Alles ist Bewegung. Die Farben stehen für diejenige unserer Aura.» Die Flügel drehten sich allein durch einen Impuls. Der Wind genüge, um das mit Stoff bezogene Eisengestänge zu bewegen. «Es ist wie das Skelett eines Menschen.» Der Stoff, den Hahn selber gefärbt und genäht hat, symbolisiere die durchlässige Haut. «Das Eisen steht für unseren technisch-praktischen Intellekt und die Textilien für die empfindsame, aber starke Haut, die Kreativität des Menschen.» (Berner Zeitung)