Mann missbrauchte Buben beim Gutenachtsagen

«Es tut mir extrem leid, und mein grösster Wunsch wäre, dies auch den Kindern sagen zu können», sagte der Angeklagte gestern vor dem Regionalgericht in Dreierbesetzung in seinem Schlusswort. Bis 2014 war er der Lebenspartner einer Mutter von vier ­Buben, damals 9- bis 14-jährig.

Angeklagt war er wegen mehrfach begangener sexueller Handlungen mit Kindern vom Januar 2012 bis Juni 2014. Betroffen waren alle vier Kinder, und es geschah jeweils beim Gutenachtsagen. Er berührte unter den Kleidern ihre Penisse, manchmal streichelte er sie.

Grundsätzlich war der Angeklagte geständig. Er bestritt jedoch, den Penis von einem der Jungen auch einmal in den Mund genommen zu haben. Das war der gravierendste Anklagepunkt, und die Staatsanwältin verlangte allein dafür eine Strafe von 12 Monaten.

«Es ging nur darum, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen», sagte sie. Insgesamt verlangte sie eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten, was ein Jahr unbedingt bedeutet hätte.

«Es gibt nichts schönzureden, er weiss, dass er Grenzen überschritten hat», sagte die Pflichtverteidigerin. Am schwersten betroffen war der Junge, der ihm von gemeinsamen Interessen her am nächsten gestanden war und ihm seine Probleme anvertraut hatte.

Sie plädierte dafür, dass für den Oralverkehr nach dem Grundsatz in dubio pro reo ein Freispruch erfolgen solle, und hielt eine ­Freiheitsstrafe von 18 Monaten bedingt für angemessen. Das Gericht entschied sich für eine Freiheitsstrafe von 22 Monaten, bedingt ausgesprochen mit einer Bewährungsfrist von drei Jahren.

Dazu erteilte es die Weisung, dass die psychotherapeutische Behandlung weiterzuführen sei, die ihm seine pädophile Neigung erst so richtig ins Bewusstsein gebracht habe und ihm entsprechende Strategien entwickeln helfe.

Gerichtspräsident Jürg Santschi und die zwei Laienrichter schauten während ihrer Beratung die Videobefragung der Kinder noch einmal an. Santschi hielt fest, dass sie der Aussage des vom Oralverkehr betroffenen Jungen glaubten.

Die Frage sei, wie die Handlungen zu bewerten seien in einem extrem breiten Spektrum von Tatbeständen. Eine Frage war, was die Handlungen bei den Kindern ausgelöst haben.

Diese hätten ausgesagt, dass sie ihnen keine Probleme bereiteten würden. «Massiv gravierender wäre gewesen, wenn die Kinder beim Täter hätten Hand anlegen müssen», sagte der Richter.

Das Gericht attestierte ihm wachsende Reue und Einsicht und beurteilte die mehrfach begangenen sexuellen Handlungen als eher leicht bis mittelschwer. (Berner Oberländer)