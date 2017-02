Mann verstirbt mehr als einen Monat nach Autounfall im Spital

Der Mann, welcher am Sonntag, 8. Januar 2017 bei einem Verkehrsunfall in Saanen schwer verletzt und in der Folge mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht worden war, ist am vergangenen Mittwoch an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Es handelt sich beim Mann um einen 22-jährigen französischen Staatsbürger, welcher im Kanton Bern wohnhaft gewesen war.

Der Unfallhergang und die Umstände werden unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland durch die Kantonspolizei Bern untersucht. (chh/pkb)