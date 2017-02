Media-Line macht Versicherung Platz

Am östlichen Ende des Savoy-Gebäudes an der Alpenstrasse 2 in Interlaken stehen Veränderungen an: Die Firma Media-Line GmbH wird im Verlaufe dieses Sommers diesen Standort verlassen.

«Zwar ist zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Vertrag unterschrieben, aber wir haben als Mieter ein neues Lokal auf dem Bödeli in Aussicht», sagt Walter Tännler, der an der Spitze der Media-Line GmbH mit deren beiden Standorten Interlaken und Thun (Hauptsitz) steht. Grund für den Standortwechsel ist die Expansion des Interlakner Multimediaunternehmens vom vergangenen Jahr, welche eine Anpassung der Ladenfläche zur Folge hat.

Jubiläum im 2016 gefeiert

Im 2016 konnten Walter und Beatrice Tännler das 25-Jahr-Jubiläum ihrer Firma Media-Line feiern (wir berichteten). Zuvor war bereits Sohn Rolf ins Geschäft eingestiegen, und mit Blick auf die Zukunftssicherung des Unternehmens wurde das Geschäft von Fränzi und Erwin Hofmann mit deren Mitarbeitern in Thun übernommen.

Daraus entstand die Media-Line GmbH mit Hauptsitz in Thun und der damit einhergehenden Erweiterung des Einzugsgebietes rund um den Thunersee. Als Geschäftsführer wurde Rolf Tännler eingesetzt, die technische Leitung ist Marco Zahnd übertragen worden.

Ab 1. Oktober an Alpenstrasse

«Wir hatten keine Eile, einen geeigneten Käufer für unsere sich im Stockwerkeigentum befindende Lokalität an der Alpenstrasse 2 in Interlaken zu finden», sagt Walter Tännler. Das Warten der Unternehmerfamilie aus Unterseen auf geeignete Käuferschaft hat nun ein Ende gefunden.

So bestätigt Fred Schneider, Generalagent der Allianz-Versicherung in Thun, auf Anfrage, dass er und sein Vater als Inhaber der gemeinsamen Immobiliengesellschaft Monda S. A., das Geschäftslokal an der Alpenstrasse 2 in Interlaken käuflich erworben haben.

Zum Kaufpreis macht Schneider keine Angaben, weist jedoch darauf hin, dass die Allianz-Hauptagentur von Interlaken ­ihre Versicherungsgeschäfte als Mieter künftig an der Alpenstrasse 2 abwickeln wird. «Ab 1. Oktober werden dort die sieben Arbeitsplätze eingerichtet sein und unsren neuen Agenturstandort in Interlaken bilden», sagt Schneider auf Anfrage.

Wichtig ist es dem Thuner Generalagenten unter anderem, dass mit dem Kauf der Lokalität verhindert wird, dass noch mehr ausländische Investoren zu Eigentum in Interlaken kommen. «Ich denke da gerade an die Hotellerie auf dem Bödeli und als Beispiel auch an den Kauf des CS-Gebäudes von Koreanern im Zentrum», sagt Schneider. (Berner Zeitung)