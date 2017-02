Meinen lehnte Hollywood-Vertrag ab

Maria Meinen kam am 26. September 1905 in Weissenburg als Einzelkind der Eltern Mathilde und Rudolf Meinen-Jenni in der Dorfbäckerei ihres Grossvaters zur Welt. Dieser war sehr wohl­habend und kaufte das markante Doktorhaus im Dorf, wo Maria aufwuchs.

Es war die Blütezeit des nahe gelegenen Weissenburgbads. Als sie sieben Jahre alt war, beging ihr Vater Suizid. Die Schulen besuchte sie in Weissenburg und in Erlenbach. Ihr Lerneifer war gross; 1924 erlangte sie an der Minerva in Zürich die Maturität und studierte anschliessend an den Universitäten in Zürich, Basel, Sorbonne Paris und London Literatur.

«Sie war eine spezielle Person, feinfühlig, kreativ und sehr, sehr hilfsbereit.»Claudine Baumann-Closuit

Als Förderin der musisch ­Talentierten nahm ihre Tante Helene Jenni einen wichtigen Platz ein. Sie war eine resolute aber stets korrekte Person und, obschon ledig, ein Familienmensch durch und durch. Sie steigerte Marias Freude an Tanz und Theater.

Jenni war damals Geschäftsführerin der Haecky Import AG in Basel. Ihr Chef Jean Haecky kaufte im Jahr 1926 zusammen mit dem Ehepaar Jakob und Rosa Jenni, mit Mathilde Meinen und Helene Jenni das Weissenburgbad und die Mineralquelle Weissenburg. Maria Meinen half gelegentlich am Kiosk im Bad aus.

Das Herz am rechten Fleck

Claudine Baumann-Closuit, eine Grosstocher der Jennis, lebte bis zur dritten Klasse im Weissenburgbad und kannte Maria Meinen gut: «Maria war eine Cousine zweiten Grades von mir. Wir nannten sie einfach ‹Gune›. Von allen Verwandten war mir Maria am liebsten. Sie war eine spezielle Person, feinfühlig, kreativ und sehr, sehr hilfsbereit. Ihre Grosszügigkeit war vorbildlich.»

Bau­mann-Closuit erzählt weiter, dass Maria ihre Freizeit mit viel Lesen, Tanzen und Hören von klassischer Musik verbrachte und «ja, sie ist sehr hübsch ge­wesen, eine zierliche und nette Person».

Ehe ging in die Brüche

Während des Studiums in Basel lernte sie Doktor Hans Graber kennen, einer ihrer Lehrer am Gymnasium und ein bedeutender Kunsthistoriker. Er verliebte sich in die junge Simmentalerin und machte sie 1929 zu seiner Frau. Graber war ein Eigenbrötler, und auch wegen des zu grossen Altersunterschieds ging die Ehe acht Jahre später in die Brüche.

Neben ihrem Studium in Germanistik und Literatur nahm Meinen in Paris Unterricht an einer russischen Ballettschule und ebenso an der Schauspielschule Théâtre Montparnasse. Es erfolgten Auftritte als Solotänzerin ebenfalls in Paris. Aufgrund des Kriegsausbruchs 1939 wurde der Vertrag aufgelöst, und sie kam unfreiwillig in die Schweiz zurück.

Lukrativer Hollywood-Vertrag

Später trat der Schriftsteller und Pazifist Leonhard Frank in ihr Leben. Frank schrieb viele Romane, unter anderem «Mathilde», welchen er Maria Meinen widmete. Der Deutsche wurde mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wie alle deutschen Exilanten in Frankreich interniert, konnte dann auf einer abenteuerlichen Flucht mit gefälschtem Pass nach Amerika flüchten und fand in Kalifornien bald eine Anstellung als Drehbuchautor.

Maria Meinen hatte die Flucht ihres Geliebten finanziell unterstützt. In der Folge versuchte der Schriftsteller, seine Angebetete nach Amerika zu holen, er hatte für sie einen Vertrag mit einer einträglichen Gage als Tänzerin beim Filmunternehmen Warner Brothers in Hollywood ausgehandelt.

Marias innige Beziehung zu ihrer Mutter und wohl auch zum Simmental waren die Gründe, weshalb die Künstlerin auf ein Engagement in Hollywood verzichtete.

Doch Marias innige Beziehung zu ihrer Mutter und wohl auch zum Simmental waren die Gründe, weshalb die Künstlerin auf ein Engagement in Hollywood verzichtete und den Vertrag nie unterzeichnete.

Vielseitige Künstlerin

Zahlreich und erfolgreich waren ihre Auftritte an Solotanzabenden in mehreren Schweizer Städten. Für ihren ersten bernischen Tanzabend im grossen Saal des Konservatoriums in Bern, mit einem Programm aus figurierten Tanzschöpfungen mit vorwiegend heiterem und beschwingtem Charakter, durfte sie sich gemäss einem Artikel in der «Neuen Berner Zeitung» vom 14. Februar 1944 «herrlicher Blumen und sehr herzlichen Beifalls erfreuen».

1953 heiratete sie Dr. Robert Leitner in Basel, und nach seinem Tod im Jahr 1965 kehrte die 60-Jährige wieder nach Weissenburg zurück. Vielen Schweizern wurde sie bekannt mit ihrer regelmässig erscheinenden Kolumne «Maria Meinen erzählt» im «Schweizerischen Beobachter». Ihre schriftstellerische Fähigkeit setzte die Weissenburgerin im Buch «Mys Täälti» (erschienen 1979) unter Beweis.

Darin schrieb sie über Geschichten und Gestalten des Simmentals. Ihre eigene Biografie ist im Buch «Im Tal der sieben Brunnen» (erschienen 1984) zu lesen. Darin erzählt sie in Bildern voller Poesie die Geschichte einer Kindheit und Jugend.

Sie selbst ist Isabel, das Naturkind, märchengläubig, fantasievoll und umsorgt von einer wunderbaren Mutter. 1987 verkaufte sie ihr Haus und zog ins Altersheim Erlenbach um. Dort endete am 24. Februar 1992 ein reich erfülltes und stets bescheidenes Leben, mit unheilvollen Erfahrungen, aber auch mit leidenschaftlichen Liaisons und vor allem mit einer grossen Huld zu ihrem Tal. (Berner Zeitung)