Millionenträume am Brienzersee

«Wir lassen uns überraschen»

Der Gemeindepräsident von Oberried, Andreas Oberli, war an den Präsentationen ebenfalls dabei. Und ist weiterhin vom Projekt überzeugt.

Sind Sie guten Mutes?

Andreas Oberli: Ich bin seit 2008 dabei und habe geholfen das Projekt zu entwickeln und war schon damals guten Mutes, dass es eine gute Sache ist.



Wie beurteilen Sie das Vorhaben aus architektonischer Sicht?

Hier entsteht ein ganz neuer, separater Dorfkern. Punkto Aussehen kann man geteilter Meinung sein. Ich finde, es ist eine Einheit.



Mittlerweile spricht man von einem Investitionsvolumen von 150 Millionen, rund 130'000 Übernachtungen sollen generiert werden. Treffen da nicht Welten aufeinander – das beschauliche Oberried und internationales Publikum?

Da treffen sehr unterschiedliche Welten aufeinander. Doch man muss offen sein und schauen, was für die Gemeinde positiv ist. Das Projekt selber entspricht unseren Vorstellungen, ist aber mittlerweile höher angelegt als zu Beginn der ersten Planungen. Wir lassen uns überraschen.



Was hat die Allgemeinheit von diesem Projekt?

Das ganze Areal wird für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Wir können dadurch den Uferweg bauen. Das wird eine grosse Bereicherung und eine Attraktivität für Oberried sein. Und es gibt ein Restaurant unten am See.



Neben Kurtaxeneinnahmen, was erwarten Sie weiter?

Es gibt Arbeitsplätze. Das ist das Wichtigste. Wer kann heute schon neue Arbeitsplätze anbieten in einer Region wie dieser? Wir haben keine Industrie, also hoffen wir auf den Tourismus.



Gibt es eine Vitalisierung der Gemeinde, einen Aufschwung?

So ein Resort muss betrieben werden. Es braucht Personal für Unterhalt, Reinigung etc. Da erhoffen wir uns schon Möglichkeiten für Leute aus dem Dorf.



Hätte es Alternativen zu einem Resort gegeben?

Eine reiche Person hätte beispielsweise das Areal erwerben und seine Luxusimmobilie umzäunen können. Das wäre schlecht gewesen, mit dem Resort bleibt das Areal offen. Interview: Fritz Lehmann