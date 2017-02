Mit Ski oder Snowboard von Konzert zu Konzert

«Früher war alles noch besser. Da gab es noch das High Fly und das Slide Desaster...». Als es mit diesen zwei Winterevents – jeweils eine Mischung aus Freestyle beziehungsweise Schlittenspektakel, Livekonzerten und Party – zu Ende ging, tat sich eine Gruppe Jugendlicher zusammen. Man müsse doch etwas für die Einheimischen machen, damit auch im Winter etwas laufe im Saanenland.

«Konzerte auf der Piste – das wäre doch etwas», dachte man. Die ursprüngliche Idee war es, auf dem Rellerli verschiedene Stopps einzurichten, wo die Skifahrer auch gleich musikalische Unterhaltung bekamen. Daraus entstand das Ride on Music, ein Musikfestival im Skigebiet Schönried-Saanenmöser.

Das Konzept: Livekonzerte auf und neben der Piste. Die Pistenbars Pasatiempo und Horny-Bar sowie das Igludorf, welche bereits selber ab und zu Konzerte organisierten, waren sofort begeistert von diesem Konzept. Mittlerweile ist das Festival fester ­Bestandteil des Saanenländer Winters. Dieses Jahr werden knapp 3000 Besucher erwartet.

The Souls und Inner Circle

Der Auftakt findet am Donnerstag, 9. März, mit Damian Lynn und den Birthday Girls auf dem Dorfplatz in Saanen statt. Am Freitag sorgt Dörrti Fruits für Stimmung an verschiedenen Orten direkt auf der Piste: Gemäss Konzept «Follow the Band» fahren die Besucher gemeinsam mit der Band Ski oder Snowboard und legen immer wieder eine musikalische Pause ein.

Abends geht es im Festivalzelt bei der Talstation Horneggli weiter mit Booost, dem Headliner Inner Circle, Klischée und DJ Dirk Diggler. Der Samstag beginnt mit The Souls im Igludorf, von wo die Besucher weiter ins Pasatiempo fahren können, um sich Red Shoes anzuhören. Abends sorgen Beat Moustache, Manillio, Liricas Analas und Jimmy Bonus im Festivalzelt für Stimmung. Für den Ausklang sorgt Tomazobi am Sonntag in der Horny-Bar.

www.rideonmusic.ch (cb/pd)